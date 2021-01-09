中国大奖赛或改期至2021年下半年进行

根据去年11月公布的2021年赛历，新赛季第一场比赛计划在3月21日于澳大利亚墨尔本打响。然而，全球持续的新冠肺炎疫情，尤其是英国病株变异引发的连锁反应，已经给新赛季F1的赛程增添了不确定性。据悉，澳大利亚墨尔本基本将无法在3月21日举行揭幕战，而原本相隔一个星期的巴林将取而代之。

在这份初始版的赛历上，中国大奖赛被安排在4月11日，是本年度世界锦标赛的第三轮比赛。但是就目前形势来看，国家体育总局尚未确认在今年年内举办国际性体育赛事的计划。当前，今年国际汽联电动方程式世界锦标赛的三亚E-Prix已经确定改期，而原本计划在今年2月进行的2022北京冬奥会测试赛也已经被取消。

去年的中国大奖赛是新冠肺炎疫情爆发后，第一个改期的大奖赛，而且最终遗憾地无法在年内进行。对于今年是否能在4月份办赛，上海久事体育产业发展（集团）有限公司副总经理、上海久事体育赛事运营管理有限公司董事长杨亦斌在周六的一场媒体活动上，向包括Motorsport中文网在内的本地媒体坦言当前无法保证。

“我们一直在（与F1方面）沟通，基本上每个星期都有电话会议，”他说道。“（现有2021年）赛历是按照常规来公布的，但是现在要在上半年4月份办F1，我觉得还是有非常大的不确定性。换到下半年也是我们的目标，也是我们正式提出来的——希望放到下半年。”

2020赛季进过重新安排后，最终进行了17场大奖赛，其中14场在欧洲，3场在中东的巴林和阿联酋阿布扎比。

当前，F1管理公司没有对2021年赛程是否会有所调整给予任何信息，但是其发言人向Motorsport.com表示：“F1为2021年定下了23场比赛的赛历，我们完全预计能够完成。我们在2020年证明了，我们能够安全地回归比赛，并且有计划和程序再次比赛，同时期待在3月份开启我们的赛季。”

据悉，去年“替补”办赛的波尔蒂芒和伊莫拉已经为再次救急做好准备，愿意填上4月11日和4月25日——因越南大奖赛的“夭折”而处于待定状态——两个周末的空缺。

作为上海最主要的体育赛事公司，久事体育在全年拥有多项重大的国际体育赛事，除了F1之外，还有ATP1000网球大师赛、马术冠军赛、斯诺克大师赛、田径钻石联赛、AFL海外赛等比赛。

去年在国家体育总局颁布原则上不举办国际体育赛事的通知之前，久事体育曾与FOM商讨过在10月或11月举办大奖赛的可行性。哪怕面临着网球大师赛衔接过于紧密的挑战，其依然决心为中国车迷呈现最精彩的F1比赛。

可以理解的是，如果今年上海的体育赛事不得不在时间上推迟，中国大奖赛同样面临后勤上的挑战。

“（中国大奖赛）放到下半年，真的是要看市政府的整体安排，”杨亦斌表示。“所有的国际赛事全部堆到下半年的话，这个城市也承受不起。”

“每个比赛，办成一个比赛，都需要大量的公共资源，需要公安、防疫、卫生部门的配合；各公共资源都需要配合。如果所有赛事都堆到下半年，一方面公共资源的稀缺，第二从市场推广来说也是互相损耗、互相影响、互相冲突。”

虽然中国大奖赛的时间可能出现变数，但是不妨碍久事体育延展其体育产业全链布局的步伐，在运动员经纪业务领域的继续开拓。本周六，久事体育正式宣布与中国车手周冠宇达成“大中华地区独家合作伙伴”关系，在商务合作及个人商业价值开发等领域进行深入合作，以此帮助这位中国车手继续向成为F1车手的梦想迈进。