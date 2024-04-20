中国大奖赛冲刺赛：维斯塔潘后来居上获胜，周冠宇第九

作为F1重返上海后第一个比赛阶段，也时2024赛季第一场冲刺赛，虽然天气多云，但在干地上进行，不少车队在发车区上对赛车的鼻翼进行了角度调整。

发车阶段，从第一排起步的刘易斯·汉密尔顿在一号弯至2号弯的争夺中牢牢占据位置，使得第一位发车的兰多·诺里斯被逼走出赛道。梅赛德斯车手就此领跑比赛，费尔纳多·阿隆索上升到第三，排位赛第四名的维斯塔潘前进到第三。

尽管总共19圈的比赛过半时，汉密尔顿仍然维持在第一，但维斯塔潘开始发力。两圈时间里，他先后超过了身前的两位世界冠军取得领先位置，当天第一个冲过终点线时，领先身后的汉密尔顿多大13秒。

尽管汉密尔顿一度在尾声阶段报告轮胎耗尽，但还是成功坚持在第二位，取得了本赛季个人第一次前三名完成竞赛阶段。这在一定程度上也得益于他身后异常激烈的第三名争夺。

还剩四圈时，阿隆索、塞尔吉奥·佩雷兹、卡洛斯·塞恩斯、查尔斯·莱克勒克四人为第三名展开争夺。位置你来我往，塞恩斯与阿隆索交战中发生了两次碰擦，结果导致二届世界冠军爆胎，不得不进站，就此掉出积分区。

佩雷兹渔翁得利后上到第三名，并且保持到比赛结束。莱克勒克在与队友的激烈对抗中，在进入2号弯前从内线完成超越。两名法拉利车手分别以第四五名完赛，阿隆索则掉落到最后一名。

诺里斯在发车阶段位置下滑后，就一直跑在积分区中游，以第六名完赛。随后是他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷。阿隆索位置下滑，使得梅赛德斯的乔治·拉塞尔以积分区完赛。

拉塞尔激进地用软胎发车，在第三圈连续超过两辆赛车后上升到第10，但是他不得不保存轮胎以便坚持到底。半程过后，他超过了主场车手周冠宇上升到第九，为之后获得积分打下基础。

首次主场比赛的周冠宇从第十位发车后，在发车阶段与前一位起步的队友瓦尔特利·博塔斯的争夺中脱颖而出。不过，国际汽联对于俩人在6号弯的事件进行赛后调查。前半程里，中国小将都跑在第九，但之后无法挡住速度更快的拉塞尔，最终以第九名完赛遗憾地无缘积分区。哈斯的凯文·马格努森排名第十。但冲刺赛只对前八名车手授予积分。

今年冲刺赛赛制规则调整后，车队可以在周六冲刺赛和排位赛之间的三个半小时里对赛车修改调校来为大奖赛排位赛和比赛进行准备。