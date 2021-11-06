中国大奖赛与F1续约三年，2023-2025年继续办赛

自2004年起，中国大奖赛连续在上海举办了16年，直到2020年新冠疫情爆发，迫使赛事被迫中断。摒弃，由于全球疫情的反复和国际旅行限制，中国大奖赛没有被列入2022年F1赛历。

尽管如此，中国大奖赛推广方久事体育与F1管理公司续签三年新合约，确保大奖赛未来将继续在上海举行。

本次续约在2021年中国国际进口博览会上对外宣布，F1主席兼首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利通过远程视像的方式参与并签订协议。这也再次说明了中国对于F1的重要性——2019年历史上第1000场大奖赛在上海举办。

“这对我们在中国的车迷来说是巨大的好消息，我们很高兴地宣布这份协议将见到我们在上海比赛，直到2025年，”多梅尼卡利对中国大奖赛的续约说道。“我们与推广方久事体育的合作关系非常牢固，并且我们期待继续我们的长期合作关系。”

“尽管我们所有人都对于因为持续的新冠疫情，2022年赛历上没有中国感到失望，但是中国将在情况允许后尽快回到赛历上。我们期待尽快地回来与车迷见面。”

根据目前的安排，2022赛季将创纪录地进行23场比赛。但是F1方面不希望举行更多比赛，意味着如果中国大奖赛回归，只能是明年赛历上的某场将被移出。

另外值得一提的是，正在竞争今年F2年度冠军的中国车手周冠宇，是2022年阿尔法·罗密欧车队另一个车手席位的有力候选人之一。