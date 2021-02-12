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两届F1世界冠军阿隆索瑞士骑行训练遇车祸

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两届F1世界冠军阿隆索瑞士骑行训练遇车祸
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两届F1世界冠军费尔南多·阿隆索在瑞士骑行训练期间遭遇车祸，已住院接受进一步诊断和治疗。

阿隆索将在今年代表Alpine F1车队开启个人第二段F1生涯。法国车队在昨天晚间确认他发生了车祸。

车队在声明中写道：“Alpine F1车队能够确认，费尔南多·阿隆索在瑞士骑行期间，卷入了一次交通事故。费尔南多意识清醒并且精神状态不错，将等待明天早上进行进一步的医疗检查。Alpine F1 车队此刻不会发表任何声明。明天将做出进一步的通报。”

根据意大利的《米兰体育报》报道，阿隆索发生意外的地点位于卢加诺附近。当时正在骑行训练的他被一辆汽车撞上。

2021赛季的季前测试将于3月12-14日在巴林进行，而时隔两周之后的3月26-28日，巴林大奖赛将为新赛季揭幕。鉴于当前西班牙人具体伤情不明，不可避免地对他的新赛季参赛蒙上阴影。

现年39岁的阿隆索先后代表米纳尔迪、雷诺、迈凯伦、法拉利拥有311场正式比赛的纪录，赢得过32场胜利，97次登上领奖台，并有22个杆位入账。过去两年阔别F1赛场的时间里，他参加了世界耐力锦标赛、勒芒24小时、戴通纳24小时、Indy500、达喀尔。去年夏天，他宣布将在2021赛季回归大奖赛赛场，加盟他曾经携手赢得世界冠军的雷诺——法国集团决定从今年起将所有赛车运动项目移交至旗下Alpine品牌。

为了备战回归，他在去年下半年进行了密集的准备工作，包括多次驾驶2018年的雷诺R.S.18赛车进行试车，又在阿布扎比收官战期间坐进2005年夺冠时的雷诺R25赛车做表演。不仅如此，他获得国际汽联特许后，加入了赛季结束后的阿布扎比测试，完成了一天R.S.20赛车驾驶。

Alpine计划于3月初为2021年的Alpine A521赛车揭幕。在新冠疫情下进行的2020赛季期间，为应对正式车手受感染的紧急状况，车队任命了曾经代表威廉姆斯参赛的俄罗斯人谢尔盖·希洛钦为替补车手。但是目前为止，法国车队尚未确认新赛季的替补人选安排。

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Author Frankie Mao

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