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世界冠军汉密尔顿感染新冠病毒，将缺席萨基尔大奖赛

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世界冠军汉密尔顿感染新冠病毒，将缺席萨基尔大奖赛
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新科七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿将因感染新冠肺炎病毒，无缘本周末在巴林萨基尔赛道进行的2020赛季倒数第二场比赛。

汉密尔顿在上周末的巴林大奖赛里赢得了本赛季个人第11场胜利，同时实现了一轮五连胜。

巴林当地时今天上午，F1在官方社交媒体上首先发布消息，声称汉密尔顿的最新一次新冠病毒检测结果为阳性。很快，梅赛德斯在官方平台上发表声明，确认了该消息。

德国车队在声明中写道：“梅赛德斯-AMG马石油F1车队遗憾地宣布，刘易斯·汉密尔顿新冠病毒检测结果为阳性，无法参加本周末的萨基尔大奖赛。

“刘易斯在上周进行了三次检测，每次都得到阴性的结果，其中最后一次检测是周日下午在巴林国际赛道，作为标准的比赛周末测试项目的一部分。然而，他在周一早上醒来后出现轻微症状，同时被告知一名在抵达巴林之前的接触者已经得到阳性的测试反应。重新检测的结果确认了此事。”

本周末是最后一轮三连赛的第二场，而汉密尔顿已经在土耳其大奖赛后提前加冕了2020年车手世界冠军，并且追平了迈克尔·舒马赫的“七冠王”纪录。

土耳其大奖赛结束后，汉密尔顿在前往巴林比赛前，与父亲安东尼和弟弟尼古拉斯相聚，父子两人还一起切磋了网球。英国人在土耳其时曾经表示，为了本赛季的比赛，他一直留在个人社交圈内，并且从未外出就餐，而是只点客房服务。但是据悉，他在巴林赛前去了公共餐厅吃饭。

梅赛德斯车队表示将在本周晚些时候确定替补车手的人选。德国车队的官方替补车手角色有斯托弗·范多恩和埃斯特班·古铁雷兹分担。比利时人作为梅赛德斯FE车队的比赛车手，正在瓦伦西亚参加2020/21赛季季前测试。

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Author Frankie Mao

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