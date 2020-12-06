不参加阿布扎比大奖赛：格罗斯让做出”人生最艰难的决定之一“

哈斯车队在公告中表示，格罗斯让即将离开巴林返回瑞士，从而接受对他手部烫伤的进一步治疗。同时，美国车队确认，本周末替补参赛的皮埃特罗·菲迪帕尔蒂将继续在下周末出战。

“非常悲伤，我不能在阿布扎比与车队一起进行我的最后一场比赛，”没有得到下赛季F1席位的格罗斯让在声明中表示。

“我们与医生尽了一切努力来修复我的手，但是比赛对我的康复和健康的风险太大。所以决定是我不会参赛。这是我人生最难的决定之一，但却是最明智的之一。我会想念车队，但我会永远支持他们。”

此前，从巴林大火事故中成功逃生的格罗斯让表达了对在下周末的收官战阿布扎比大奖赛里出场的强烈渴望，尽管当时就很清楚伤势能否及时痊愈是未知数。

不过同时，法国人也表示如果不能如愿，他会坦然接受，哪怕那意味着他的赛季将提前结束。

“跳进赛车是我的人生，我希望可以像样地冲过终点线，在我结束F1生涯的时候，”格罗斯让在本周五接受媒体采访时表示。

“（事故）那天，我不想就那样结束了。即使一辆跑在后面的哈斯赛车以没什么戏剧性的方式冲过终点线，没有得到很大的关注，我也乐意那么做。如果不能那样，也没关系。我还有机会在未来冲过其他终点线。”

格罗斯让在本周三出院，并且在周六排位赛当天回到赛道并且再次坐进了哈斯VF-20赛车，但是他的伤势情况并不明朗。当右手“百分之百”没问题时，左手因为发炎而导致移动受到影响。因此，虽然他希望重返赛道，但是承认不会拿今后的人生冒险。

“身体正在快速恢复，烧伤的痊愈很难说，”他在周五表示。“何时我们会知道最终答案，我还不知道。显然，我的左手还要用上60年左右。所以，一场比赛第我是重要的，但不如余下的人生能正常生活来得重要。”

“这是一个目标，我认为这帮助我保持积极，保持动力。昨天（本周四）回到赛道是第一步，我首先做的几件事情之一就是去到赛车。我从驾驶舱上方的光环往下看，只是为了看看是否会有奇怪的感觉，惊恐、害怕的瞬间（浮现出来）等等，但是没事情。所以这已经是积极的一步。”

格罗斯让透露，他在上周日入住医院的当晚，就在与家人的通话中告诉了他们自己的想法。甚至，为了强调自己能够忍受痛苦，他第一次公开自己曾在今年年初在家中厨房里不慎摔倒后导致手臂骨折。当时两根骨头露了出来，是他自己忍痛塞了回去，然后去医院。

“我说我要在阿布扎比比赛。你们可以想象他们的反应，他们没有对我感到佩服，”格罗斯让说道。

“我不怪他们。我一直理解他们不接受，但是我说这是非常自私的，但这是我需要的，这是我想做的。如果不能实现，至少我活着。今后我有很多机会。我有2021年的超级驾照，我们知道没人能完全避开新冠。所以让我们看看。”

值得一提的是，当时格罗斯让还表示，如果真的无法在亚斯码头赛道出场，他将联系所有车队，寻找在明年进行一次私人测试的可能性，从而告别他已经比赛了数年的赛道。

对此，梅赛德斯领队托托·沃尔夫回应称，如果法国人的前东家们不反对，德国车队很愿意那么做。奥地利人对Motorsport.com表示：“如果我们得到允许那么做，而他效力过的车队不给他那样机会的话，我们会这么做的。”

从2009年中至今，格罗斯让参加了179场正式比赛，10次登上过领奖台，也是唯一被禁赛过的车手。