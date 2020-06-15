上海确认F1两场比赛提议，但有待确定

尽管受到新冠肺炎疫情影响而耽误，但是F1仍然目标在2020赛季举行15-18场大奖赛。随着前八场欧洲赛事的确定——将于7月初在奥地利启动，另外半个赛程将如何落实成为焦点。

今年的中国大奖赛原定于4月19日在上海的上汽国际赛车场进行。但是2月份疫情发生后，F1与上海的主办方就商定延期举行。

近期，为了制定下半赛季的赛程，F1方面向多个大奖赛推广方询问了像红牛环、银石那样连办两个周末的可能性，包括中国大奖赛。

“目前还没有决定，这个是F1管理公司提出来的，”上海市体育局局长徐彬上周五做客上海人民广播电台《2020上海·民生访谈》节目时，对于上海办两场F1比赛的传闻做出了澄清。

“日前F1已经官宣了，他们恢复了今年前8站的欧洲赛事，但是没有一个亚洲。本来是5月份（中国大奖赛应为4月份）举行的F1比赛，会延期到下半年。那么F1公司也在与我们沟通，有没有可能在上海举办两站，这个还没有最后确定，当然要根据疫情发展的情况。”

Motorsport中文网获悉，F1非常确定巴林和阿布扎比可以举行3场比赛，其中萨基尔赛道可能以两种赛道结构进行两场，随后赛季会在亚斯码头赛道收官。另外，索契的推广方坚称能在9月底的原定日期进行俄罗斯大奖赛，且欢迎两场比赛。

虽然F1方面希望尽可能多地保留欧洲之外的“飞行赛事”，但是考虑到亚洲、美洲疫情的不确定性，必须为备选方案做好准备。因此，为“欧洲赛季”添加至少3场就成了最合理的“紧急措施”，而伊莫拉、穆杰罗、波尔蒂芒、霍根海姆都成了候选赛道。

虽然疫情发展瞬息万变，但是徐彬表示上海方面始终与国际体育组织保持密切的沟通，而且取得“好”的结果。

“国际体育组织特别重视中国、重视上海这些顶级赛事的举办，”他说道，“虽然我们因为疫情，赛事发生了很多变化，但是有一些赛事我们得到了国际体育组织和国家协会的支持，我们在下半年合适的时候，根据疫情发展，他们同意在上海继续举办。”

据Motorsport中文网了解，F1正与中国大奖赛赛事方协商多个可能的办赛日期，但基本确定在10-11月的时间段里，同时也就紧要的防疫工作进行探讨。

为了2020赛季的启动，F1与国际汽联反复研究后出台了一系列办赛制度，包括常规病毒检测、禁止私自外出、社交距离等措施，同时还会放弃传统的发车区准备和颁奖仪式。

按照计划，中国国内的体育赛事将从本月起逐渐恢复。CBA篮球联赛将先于6月20日复赛，而中超、男女排球联赛也在为开赛作准备。上海市体育局正根据常态化疫情防控需要，制定常态化疫情防控期间体育赛事举办指引，为逐步恢复市级、全国级、国际级体育赛事做好准备。