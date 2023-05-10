上海国际赛车场延续国际汽联一级认证，为F1回归做准备

近日，上海国际赛车场通过官方公众号发布消息，宣布已经通过了国际汽联最新的“一级”（Grade 1）认证，可以承办国际汽联官方定义的D组（国际汽联国际方程式）和E组（E Formula）汽车赛事。只有获得一级资质的赛道，才能举办F1赛事和测试，这使得上海国际赛车场依然是中国国内唯一能够举办F1世界锦标赛分站的赛道，同时也可以举行包括电动方程式在内的其他各级别国际汽联和中汽摩联赛事认证标准的各类国际和国内赛事。

上海国际赛车场的上一期一级认证于2019年到期。可以理解的是，此后由于新冠疫情，国际汽联无法派代表来到中国进行赛道检查工作，因而上海国际赛车场没有出现在2022年12月国际汽联公布的一级赛道名单之中。

不过，上海国际赛车场方面透露，2022年8月中旬中汽摩联赛道检察官对上赛场赛道区域及相关设施进行了检查，而根据要求所做的相关的维护升级工作，随后获得国际汽联赛道检察官的认可。

去年12月，“对赛道层面的养护与划线、轮胎墙局部修整、主看台座椅维护等升级工作已经展开”，此外赛道方也将按计划开始对隧道进行整体修缮，并改造外场景观环境。不过根据流程，在F1比赛前一个月，国际汽联赛道还将派检察官亲赴赛道进行最后的验收工作。

中国大奖赛原本已经出现在2023赛季F1世界锦标赛初始赛历上，并安排为第四轮。然而在去年年底，因为当时国内疫情防控措施带来的不确定性，原本已经安排在四月的赛事被迫取消，致使F1连续三年无缘来到上海比赛。不过，2021年底中国大奖赛已经与F1续约至2025年。

F1于2004年第一次在上海国际赛车场比赛，并且一直连续举办至2019年——那一届中国大奖赛也是F1世界锦标赛历史上第1000场分站赛。明年将是中国大奖赛的二十周年纪念。不久之前，中国大奖赛官方公众号也发出了题为“冲向2014——F1中国站20周年”的预热视频，足见上海的赛事推广方正在全力准备大奖赛的回归。

当前，F1方面已经开始2024年赛历的制定工作，有消息透露，中国或与日本组成背靠背，通过更便捷的区域旅行提高赛历的可持续发展性。