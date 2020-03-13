三支车队曾意图继续参赛

墨尔本当地时间昨天晚间，迈凯伦确认了其成员确诊感染新冠肺炎病毒，因此将退出2020赛季揭幕战。而今天早上10点5分，F1、国际汽联和澳大利亚大奖赛主办方发表联合声明，取消了墨尔本的比赛。

昨天晚上，十支车队主管与F1竞赛主管罗斯·布朗在墨尔本市中心酒店紧急开会。当大多数车队反对继续比赛的时候，红牛、AlphaTauri和Racing Point则声称如果比赛照常举行，他们将做好准备，除非当地机构以健康为由叫停比赛。

当大多数车队反对比赛举行的消息传出后，国际媒体纷纷报道了澳大利亚大奖赛将会被取消，但是迟迟没有来自官方渠道的任何消息。接下来在一场巨大的公关危机中，F1、国际汽联和维多利亚政府展开了法律相关的磋商，以此决定由谁做出取消比赛的最终决定，同时如何处理所有相关的商业合同问题。

在其他反对比赛的车队中，包括三家引擎制造商。据悉，梅赛德斯车队的母公司戴姆勒集团也向车队发出退出比赛的要求。有消息称，Racing Point被告知如果其想参赛，不会得到引擎和相关技术支持。

梅赛德斯车队在今天早上——联合声明发表之前——做出独立声明，声称其“今天已经致信国际汽联和F1，要求取消2020澳大利亚大奖赛。”

声明中写道：“我们感受到这项运动的车迷对比赛不能够按计划进行的失望。但是，对我们最重要的绝对是我们车队成员和广大F1社区人士的身心健康。

“在此不可抗力事件之下，我们正经新冠肺炎大流行，我们不再觉得如果我们继续参加这项赛事，对我们员工是安全的。

“我们着重强调，随着欧洲疫情家具，最主要在意大利，并且在我们的同行竞争者如迈凯伦不能在如此好处他们控制的情况下比赛，我们不觉得继续参加一项赛事是正确的。

“我们车队将因此在今天早上到赛道上进行打包工作。”

迈凯伦另有14人隔离

与此同时，迈凯伦发表声明，与确诊患病的成员有密切接触史的14名成员，已经在车队居住的酒店进行14天的自我隔离。

在此期间，车队高层将同样留在墨尔本提供支持。迈凯伦还表示，如果任何成员表现出症状，将遵照程序立即接受检测和自我隔离。其他已经排除疑似可能的成员正在赛道进行撤场作业。他们将会启程返回英国，但是根据预防措施而进行14天隔离之后才能回到沃金基地。