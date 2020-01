三亚EPrix和中国大奖赛目前未受“武汉肺炎”影响

截止至发稿时,本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发,已经累计报告确诊571例,其中重症95例,死亡17例;累计报告疑似病例393例。这使得中国成为全球医疗卫生的焦点。

目前,疫情爆发的中心武汉及临近的黄冈和鄂州已经进入“封锁”状态,关闭了所有公共交通系统,试图限制病毒的传播。

因为作为防止疫情进一步扩散工作的一部分,就是避免人群大量聚集,使得体育赛事成为眼下的终点线。

本周四,中国汽车摩托车运动联合会曾在其官方网页上发出了“关于暂停举办2020年中国长白山冰雪汽车拉力赛的通知”,根据相关部门对于体育赛事的指示,暂停举行原定于2月12-14日的一场冰雪拉力赛。

该声明中写道:为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,根据体育总局“暂停四月份之前的所有体育赛事活动”的指示,长白山拉力赛组委会:暂停于2月12日至14日举办的“2020年中国长白山冰雪汽车拉力赛”。五月份之前有可能举办的其它拉力赛分站赛,中汽摩联将及时发布通知。

可以理解的是,该声明可能引起对四月之前中国全面禁止举行体育赛事的猜测,不可避免地引发了警惕性。但是到目前为止,中国国家体育总局并未发出任何官方通知,而中汽摩联也已经删除了通知。

FE定于3月21日在三亚举行赛事。如果确有其事,或许将受到影响。但是,FE管理层在与中汽摩联了解清楚事情之后坚持表示赛事似乎将照常进行,尽管其会继续密切关注中国的情况。

FE发言人向Motorsport.com表示:“根据当前的情况,定于3月21日在三亚举行的比赛仍会按计划技能型。中国当地发布了一份不正确的声明,滋生了一些不确定性和容易被误解的信息,但是已经删除。”

“尽管如此,鉴于卫生方面的担心,我们将继续密切地关注每天事态的发展。我们已经要求我们在当地的合作伙伴与当地汽车运动协会合作,于海南省相关机构进行联系,进一步分析和评估情况,并为赛事的准备工作提供建议。”

与此同时,2020赛季F1中国大奖赛的举办日期为4月19日。当前对赛事能否举办的任何猜疑都为时尚早,特别是疫情接下来的发展情况仍不明朗。

