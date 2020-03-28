七支F1车队开始协助生产呼吸机，支援英国抗疫

两周以前，迈凯伦、红牛、梅赛德斯、雷诺、威廉姆斯、Racing Point、哈斯这七支驻扎在英国的车队，已经针对如何协助生产治疗新冠肺炎患者所需的医疗设备展开了磋商。

呼吸机在治疗由新冠肺炎引起的急性呼吸窘迫综合征时起到重要作用，帮助患者减轻症状。过去一周，由于确诊患者极速增加，英国政府向国内各个工程公司发出了帮助大量可供临床治疗使用的呼吸机的号召。根据《卫报》报道，需求至少达到30000台。

昨天，F1官方发表了一通声明，确认“七支车队、其各自的技术部门和F1方面就定义和协调响应英国政府的号召取得了重要进展”。

“维修区项目”行动决定从三个工作流着手：从对现有医疗设备进行反向工程，到作为VentilatorChallengeUK联盟的一部分，支持规模化生产现有呼吸机设计，再到快速设计和原型制造用于认证和后续生产的新设备。

根据计划，这个行动“将最大程度地利用成员车队的资源和能力，特别是F1行业的核心技能：快速设计、原型制造、测试和熟练组装”，来完成上述三个工作流。而“F1独特的快速应对工程和技术挑战的能力，使该小组提升了整个工程产业响应的价值。”

声明中表示，在以当前任务为工作重心的同时，“维修区项目”的成员车队也将为参与“需要快速、创新技术的其他领域”做好准备。

除了F1车队之外，其他赛事的车队也在这场全人类的共同战斗中提供了支援。FE远景-维珍车队的中国所有方远景集团（以智能风机为核心业务）在三月初建成了N95口罩工厂并且已经实现量产。而著名澳大利亚赛车队拥有者瑞安·沃金肖的公司为澳大利亚生产呼吸机提供帮助。

F1工程优势

可以理解的是，F1车队进行呼吸机等医疗设备的生产，并不是工程师和机械师直接上阵那么简单，他们必须与该领域的专家进行合作。

“如果你直接采用汽车运动的方案和车队的工程师，你试着应用在另一个产业上，那绝对会失败，”迈凯伦应用技术公司前赛车业务董事Rodi Basso表示。

“你需要倒回去。我们在赛车领域有许多很棒的解决方案。让我们回到核心技术（设计）或者从技术（想法）变成最终方案的过程。”

“另一个就是方法。在赛车界，你把一个挑战交给工程师并且说‘听着，这是可变的，KPI是我们需要进步’。他们会尽可能快地进行模型化、更快的原型化——更快地实验、测试，然后直接造出一个原型。但是首先，你需要与具备很多领域知识的人进行交流。”

Basso表示F1赛车工程师可以独立设计呼吸机，但是所需要的时间远远超出眼下的要求。因此，更加实际的是以该领域现有公司的生产线和模具为基础，发挥车队在模型化生产过程和模型化解决方案层面的优势，提高整个过程的效率。然后，只要得到合适的机械，车队可以通过更加细节的模型化改善设计和生产的过程，同时立即打造呼吸机的配件。如果生产呼吸机配件认证程序顺利，车队只需要 得到3D模具规格，就可以直接开始进行生产，而且是大规模的量产。