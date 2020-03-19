七名迈凯伦成员被排除感染新冠病毒

因为一名迈凯伦成员在澳大利亚大奖赛揭幕前夕确诊感染新冠病毒后，英国车队立即决定退出在墨尔本的比赛，而赛季揭幕战也最终被紧急取消。

在该成员确诊之后，另有14名曾有密切接触史的迈凯伦车队成员根据当地医疗机构的要求，在酒店进行自我隔离。

本周早些时候，迈凯伦通报了感染病毒的车队成员“恢复良好”。在本周三的最新一次通报中，车队透露另有七名成员接受了当地医疗结构的病毒检测，但结果都为阴性。不过车队同时透露，其额外增添了一名进行隔离的人员。

该声明中写道：“迈凯伦很高兴地确认，七名在墨尔本隔离期间接受新冠病毒检测的比赛团队成员都得到阴性的结果。

“他们情况都非常好并且精神状态良好。最初检测结果为阳性的那名车队成员现在已经没有了症状。根据医疗结构的指示，其他成员没有被要求接受检测。

“总共有16名成员接受了隔离，14人因为与检测结果为阳性的成员有过密切接触，另有一名车队成员在上周末出现了症状。

“谨慎起见，这些车队成员将继续自我隔离一周，完成澳大利亚医疗结构要求的14天隔离期。车队将继续由三名在此期间留下的高级管理人员提供支持。”

该迈凯伦支援小队由车队竞赛总监安德雷亚·斯戴拉志愿留下带队。

除了迈凯伦的成员之外，意大利轮胎制造公司倍耐力也有一名成员在墨尔本确诊感染新冠病毒，当前正在当地医疗结构的监护下进行治疗。

此外，澳大利亚大奖赛主办方向Motorsport中文网确认，据报道上周四因出现症状而接受检测的一名当地摄影师已经被排除了感染病毒。

随着国际汽联世界汽车运动理事会（WMSC）昨天通过了对提前实施工厂关闭的规则修改，F1车队将在三四月强制关闭工厂连续21天时间。

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