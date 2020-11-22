“七冠王”汉密尔顿即将受封爵士

根据《太阳报》消息，在今年第七次封王之后，明年一月将迎来36岁生日的汉密尔顿刚刚被加入了新年荣誉名单，英国女王伊丽莎白二世将册封他为“刘易斯·汉密尔顿爵士”。

汉密尔顿在2008年第一次赢得世界冠军后，获得了大英帝国元佐勋章（MBE）。但是此后尽管他F1锦标赛头衔数量不断增加，始终无缘提拔到爵士。

土耳其大奖赛后的新闻发布会上，当英国联合通讯社向汉密尔顿提出他是否觉得自己理应得到封爵奖励的问题时，他表示他不觉得自己是“没被歌颂的英雄”，他想到的是像他祖父那样在战争中服役的人、汤姆上尉爵士和在抗击疫情中做出奉献的医护人员。同时，他表示能够在世界舞台代表英国，已经让他“骄傲”。

不过，21岁的英国年轻车手兰多·诺里斯认为，如果汉密尔顿被封为爵士，无疑将成为拥有赛车梦想的少年们的榜样。

“我认为他所取得的成就，没有其他英国人达到过，”他向《体坛周报》表示。“他在许多方面都是先驱者，在赛道上，也在赛道下。在其他领域取得如此成就的运动员都受封了爵士，我认为没理由他不能。我认为这对想从事赛车的孩子们也是好事，或者有些孩子对赛车还不了解但受到刘易斯启发，从而萌生了试一试去实现与他类似成就的想法。”

继续提升标杆

从2007年进入F1，汉密尔顿在他总共参加的14个赛季里，一半的世界冠军被他拿到。特别是2014年以来，他已经六夺总冠军。而且，他多次表示自己状态正佳。

“这绝对感觉像我已经全方面达到最高层次，这是一个自然的发展，天然地。你不能总是找对路子，”在见证他第七次夺得世界冠军的土耳其大奖赛期间，汉密尔顿表示。

“今年，因为遇到了疫情，我们有更多时间来思考我们的弱点，我会说去年在比赛里很强，但是排位赛不那么好。本赛季我试着确保我能保持优点，同时改善弱点。但是在排位赛里进步之后，让我成功在比赛里进步了，这有点意外。我没有想到会那样。”

汉密尔顿已经追平了先前由迈克尔·舒马赫保持的“七冠王”纪录，但是他在分站胜利次数后杆位次数方面都成为新的纪录缔造者。事实上，英国人多次表示他觉得自己只是“刚刚开始”。

“对任何处于巅峰的运动员，你总能说很难提高标准，”他说道。“最容易的就是让它渐渐下滑。但这对我不是新鲜事。”

“我知道我需要做什么，让我自己保持正确的心态。我不认为维持连贯性会是一个问题，但是在提升标准方面，是小很多的增长点。

“我不知道是否能变得更好。例如，比赛已经超级强，但是还有可以进步的地方。但不是每个方面都容易提高。”