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Formula 1 / Australian GP / 突发新闻

一通电话改变了澳大利亚大奖赛的命运

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一通电话改变了澳大利亚大奖赛的命运
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2020年3月14日 下午12:58

Motorsport.com获悉，戴姆勒CEO奥拉·康林松与梅赛德斯F1车队主管托托·沃尔夫在半夜的一通电话，改变了澳大利亚大奖赛的命运。

星期四晚上，紧随着一名迈凯伦车队成员被确认感染新冠病毒，英国车队就决定退出本赛季F1揭幕战。这引发了其他车队与F1竞赛事务主管罗斯·布朗在墨尔本的皇冠酒店里开会讨论下一步应该做什么。

国际汽联主席让·托德通过电话加入了会议。达成共识的是，本赛季揭幕战的命运将取决于大多数车队的意愿。

汽车运动管理机构和F1只有在一种情况下可以取消比赛，那就是在迈凯伦之后，另有四支车队也退出比赛。因为《竞技规则》第5.7条写道：“一项赛季可以被取消，如果少于12辆赛车可以参赛。”

当时的选项是取消，或者无论有或没有观众，车队继续进行周五练习。如果那一天F1圈内没有新增病例，那么就会试图让澳大利亚大奖赛周末继续进行。

据悉在当时阶段，法拉利已经明确表示无论发生什么，他们都不会继续参加墨尔本的比赛。这也是为什么塞巴斯蒂安·维特尔已经订好了第二天一早离开澳大利亚的早班飞机。

最初的投票结果是基本上赞成按这种方式继续比赛周末。哈斯和威廉姆斯很明确地表示他们愿意随大流（实际上弃权），另有四支车队支持继续比赛（梅赛德斯、红牛、AlphaTauri和Racing Point），而四支车队反对：法拉利、阿尔法·罗密欧、雷诺和迈凯伦（迈凯伦已经退出所以自动被列为反对票）。

由于实际投票数持平，先期就决定了布朗将行使决定票，决定事情往哪个方向发展，而他支持至少度过星期五，然后再进一步评估情况。

但是就在正式投票开始前，沃尔夫接到了他的老板康林松的电话，后者想讨论新冠病毒情况的影响和梅赛德斯应该如何处理其F1车队。

据悉，虽然康林松把事情的最终决定权留给沃尔夫，没有直接命令他支持或者反对比赛，他着实明确了梅赛德斯有义务对其员工和整个F1社区负责。

认真考虑了这次谈话之后，沃尔夫回到房间并表示他现在投票不支持墨尔本的周末继续进行。那意味着已经有五支车队准备退出比赛，也就是说只有10辆赛车可以参赛。

这达到了国际汽联需要的触发条件，所以足够F1主管们在星期五早上告知澳大利亚大奖赛公司，取消比赛的操作已经开始。不想参赛的车队把退出信按时递交给了国际汽联。

但是，谁来最后真正叫停也非常重要，因为如果F1商业权利拥有者单方面行动，他们就有损失推广方支付的高额承办费的风险。

在那个节骨眼上，澳大利亚的推广方仍意图让比赛周末继续，即使没有大奖赛进行。但是星期五早上9点，他们被告知F1意图取消比赛。与此同时，当F1出现确诊病例后，维多利亚州政府的医疗建议是不允许观众进入赛道。这意味着实际上没有选择，只能取消赛事。

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