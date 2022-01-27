“一直很古怪的“莱科宁不明白自己深受F1车迷喜欢的原因

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为了能与家人拥有更多的相处时间，这位2007年的F1世界冠军于上赛季末宣布退役，并且没有任何在未来继续参加赛车运动的打算。

回顾芬兰人两度征战F1的经历，他在赛道上的成功和赛道外的姿态使他成为了这项运动最受欢迎的人物之一。然而莱科宁本人表示，他并不理解自己为何如此受到欢迎。

“我不知道他们为什么喜欢我，”芬兰人在一次独家采访中告诉Motorsport.com，“也许是因为我就是我。总是很奇怪或者古怪，或者随便你怎么描述这点。”

“这对我来说很正常，但对外界来说，也许不是每个人都这样。但我完全是按照自己的方式来行事，至少大部分情况下是这样。”

莱科宁表示，坚持自己认为正确的态度，而不是为了取悦别人去试图成为一个失去自我的人，对他来说至关重要。

“在这里，你需要在某种程度上选择另外一种方式。很明显，在开始的时候难度更大，因为他们会试图把你放在某个位置。但如果你不这样做，他们就会放弃改变你的努力。对他们来说更容易的是直接说 :‘也许让他做他想做的是最好的。’”

“我很高兴一开始我就做了抗争，因为这显然容易多了。在那之后要想成为别人就困难多了。”

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing fans and banner Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

莱科宁相信，与其说让他维持自己的形象很难，不如说他认为以别人喜欢的方式行事更是难上加难。

“我认为在一段时间内，你可以按照别人的要求去做，或者成为别人要求你成为的人。但从长远来看，我不认为这是有利或者良性的。”

同时莱科宁表示也不曾记得自己的一些标志性时刻，例如在2012年阿布扎比大奖赛车队无线电中的那句“别管我”。当时的芬兰人和他的粉丝一样充满激情。

当被问及是否关心这样的事情时，莱科宁表示:“不，不太关心。最后，我们赢得了比赛，在场的人都知道发生了什么。”

“用某一件事来做文章，来评头论足很容易。但最终从周五到周日，赢得比赛是一个漫长的过程。不管是好是坏，我都没有感觉。”

翻译/小飞侠