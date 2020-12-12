EX由电动方程式锦标赛的联合创始人阿莱亨德罗·阿加格所创办。勒布的加盟也标志着这项全新赛事迎来了又一项重大突破。除此之外，汉密尔顿本人和其梅赛德斯前队友、同为世界冠军的尼科·罗斯伯格都组建了车队参与该赛事。

同时勒布也入选了前五场比赛群星云集的首发阵容，其他圈内名宿还包括WRC冠军老卡洛斯·塞恩斯、两届DTM冠军得主Mattias Ekstrom和三届跨界拉力锦标赛冠军Johan Kristoffersson。

法国车手将以47岁的“高龄”从沙特阿拉伯首站开启全新的赛车生涯。同时他也在世界房车锦标赛、世界跨界拉力锦标赛以及国际汽联GT赛事中获得过比赛冠军。

“加入X44车队对我来说是一个机会，可以继续做我热爱的事情，那就是比赛。我很期待开着电动车参加比赛。我最近才有机会驾驶电动车，这太不可思议了，”勒布表示。 “我也对于刘易斯在F1中的表现印象深刻，所以能够和他一起并肩作战是一种荣誉。”

去年10月，勒布已经在法国南部的拉斯特城堡参加了一次测试活动，试驾了标准化的ODYSSEY 21赛车。测试中，他与塞恩斯、梅赛德斯现任车手瓦尔特利·博塔斯一起测试了这款车型。虽然三人的出席本应该被“保密”，但随后几天，博塔斯和勒布的名字都被公之于众。

X44车队还公布了其女车手为达喀尔拉力赛常客、2015年西班牙全国全地形拉力赛亚军克里斯蒂娜·古铁雷兹。

2017年，她成为了西班牙历史上第一位完成达喀尔比赛的女性车手，并在初出崭露头角的女性车手中排名第五。两年后，她又参加了原型车组，取得了26名的最佳成绩。勒布代表标致车队取得第三。

两位X44车手最近都在多宁顿公园的越野赛道上完成了ODYSSEY 21赛的测试。

“我很欢迎塞巴斯蒂安和克里斯蒂娜加入X44车队，”汉密尔顿表示：“他们都是不可思议的车手，我很期待看到他们在每一场比赛中的表现。”

“克里斯蒂娜是一颗冉冉升起的新星，她有着美好的未来，而塞巴斯蒂安是一位我钦佩多年的车手，所以我为他们的加入感到骄傲和兴奋。”

本周ABT车队还宣布已签约Claudia Hurtgen。这位1995年奥地利房车锦标赛以及戴通纳和勒芒24小时组别获胜者将与 Ekstrom成为队友。

X44 Livery Photo by: Lewis Hamilton

翻译/小飞侠

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