Motorsport Image和Extreme E系列赛开启良好合作开局

在首个赛季Extreme E系列赛的前两轮比赛结束后，Motorsport Images团队拍摄了大量震撼人心的照片，展示了这项赛事令人叹为观止的场面和所要传达的可持续发展的核心信息。

Extreme E的比赛场地涉及世界上受气候变化和污染影响最严重的偏远地区。这意味着捕捉当地令人惊叹的风景以及赛事对于这些地区的积极影响是体现这项赛事意义的关键所在。

在前两轮比赛、Extreme E全球启动仪式以及在Knockhill赛道举办的剑桥公爵试驾特别活动结束后，Motorsport Images共发布了3700多张高质量照片，以前所未有的独特视角，向车迷们展现了这项赛事娱乐和竞技的双重魅力。

尽管沙特阿拉伯、塞内加尔和格陵兰的艰苦地形和富有挑战性的比赛地点对Motorsport Images团队提出了艰苦的考验，但其与Extreme E的合作在第一时间便已被证明大获成功。

“通过与Motorsport Images的合作，我们需要获得最棒的照片。它们必须是震慑人心且具有影响力的，因为我们想要讲述一个故事，它能够娱乐大众，但同时也是一项带有目的性的运动，” Extreme E首席市场总监Ali Russell表示。

“捕获飞驰的赛车、有深度的比赛场面确实很重要，但了解我们对红树林做了什么、对冰川做了什么以及我们扔了多少海洋塑料也很重要。这才是完整的场景，也是为什么照片无比的重要。它能确保我们以正确的记录方式将这些信息传递给全世界。”

“简单地说，Motorsport Images的团队是最棒的。我们想和最棒的人一起共事，这不仅关系到工作质量，也关乎我们在极端环境下随机应变的工作方式。”

“这关乎谁能以这种方式胜任这份工作，并非每个人都能做到。有很多人可以胜任赛道的拍摄工作，但我们的比赛截然不同。人们总是先看照片，然后再阅读，或者不看字儿，只看图片。所以拥有最出彩的图片是必不可少的。所以选择与Motorsport Images共事是因为他们是最棒的。我们真的很享受与他们一起工作。”

Abt Cupra XE车队的管理和沟通协调员Sergio Ripolles赞同Russell的观点，并相信参与Extreme E的车队和品牌也能从Motorsport Images提供的专业知识中受益。

“我们相信一张图片胜过千言万语，所以对我们来说，拥有高质量的照片是非常重要的。得益于Motorsport Images的作品，我们为Extreme E找到了合适合作伙伴。”

“结合这些高质量照片，能够更好地展示这些汽车的性能和其所提供的电气化程度。我相信对于一个品牌来说，拥有大量的高质量照片至关重要。在这种情况下，Motorsport Images是我们的理想合作伙伴。”

尽管Motorsport Images和 Extreme E的成功立竿见影，但二者并非全然没有遭遇挑战。在最艰苦的环境条件下，赛车摄影的难度可见一斑。

考虑到比赛地点地处偏远且环境恶劣，要在捕捉完美镜头的情况下将照片迅速地提供给组织者、车队和合作伙伴的难度，相比全球任何的其他赛车运动都要更为艰巨。

“这项工作很棒，但也很具有挑战性，通常我们会通过使用Wi-Fi或移动信号，将照片直接从摄像机传送回伦敦的办公室。但在这里，我们在海洋大奖赛的海滩上，信号很弱，没法传送那么多数据。”

“所以这里用的是3G，非常慢，但一切都在运行，每个人都很理解，这些要比你在城市里花更多的时间。其他的挑战就是在赛道上四处移动，去到各个地方，找到合适的位置，然后让摄影师们在比赛取景的最佳地点就位。我觉得一切都很顺利。”

Motorsport Images另一项独特的优势是其所拍摄的令人震撼的全景照片，进一步还原了Extreme E比赛地点的壮丽美景。

Motorsport Images的摄影师Charley Lopez透露，捕获这些美景和比赛场景的秘诀在于使用了一台配备了高质量相机的特殊无人机。

“我喜欢待在开阔的地方，让无人机飞行，拍一些航拍照片，这是我们所需要的，”他表示，“每个赛段结束后，我们必须尽快回到媒体中心编辑图片，然后直接发送到伦敦总部。”

作为Extreme E可持续发展承诺的支持者，Motorsport Images也通过限制前往比赛地的摄影师数量以减少旅行排放。相关的编辑和技术服务都通过远程的方式在伦敦的Motorsport Images总部进行。

在经过前两轮的精彩较量后，车队将暂别沙漠和高温，于8月28-29日前往寒冷和冰川覆盖的格陵兰岛开启北极大奖赛。