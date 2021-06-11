Kleinschmidt代表CUPRA惊人重返赛场

58岁的Kleinschmidt在20年前与Andreas Schulz一起获得了达喀尔拉力赛的冠军，创下了越野赛史上一项纪录。她是第一位、也是迄今为止唯一一位在这项世界最难拉力赛上夺魁的女车手，并一直参加比赛直至2007年。而2016年，她险些加入Mini的zebra buggy项目回归这项赛事。

自那以后，Kleinschmidt再也没有在国际赛事中驾驶过赛车，直到上周末，一切在塞内加尔的玫瑰湖畔改变。由Alejandro Agag创办的全新纯电SUV锦标赛Extreme E，要求9支队伍的车手都必须由一男一女混合组成。而德国人正是这向系列赛的两名替补选手之一。

CUPRA车手Hutgen在周五试车和自由练习里受到肠胃病毒感染的侵袭，创造了一次意想不到的机会。Kleinschmidt毫不犹豫地穿上了自己的赛车服，为这家第一个表示愿意参加这项越野系列赛的西班牙跑车品牌效力。

一头扎进旨在通过比赛展现CUPRA杰出性能的车队帐篷时，她的第一句话是：“我准备好了，给我看看数据和遥测。”作为一名拥有学位的工程师，Kleinschmidt全身心地投入到对CUPRA车队Odyssey21赛车的研究中，因为其赛车和Extreme E赛事所有赛车一样，在设置上只允许做一些有限的调校修改。

在她参加的第一个比赛环节，Kleinschmidt做出了排位赛1中第二车手之间的最快和第三快时间，惊艳全场。再加上队友Mattias Ekstrom创造的好成绩，CUPRA在半决赛1中成为周六两个排位赛阶段里速度最快的三个车队之一。

Kleinschmidt几乎没有时间做其他任何事情，除了和工程师们一起回顾数据、寻找最佳驾驶位和排练车更换车手——更换车手也是这项全新锦标赛的关键之一。

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

她和Ekstrom抓紧利用比赛间隙一切空闲时间来排练进出赛车动作，每一次尝试都有进步，同时遵守最少耗时45秒的规则要求。

值得一提的是，Kleinschmidt回归赛场的地方，离达喀尔拉力赛还在非洲举办时那条神话般的终点线只有很小一段距离，也让这段经历变得更为特别。

“这太棒了，你能想象得到，”她告诉Motorsport.com，“我现在所在的地方对我来说有着特殊的意义，因为离开这大约100米外，就是2001年我赢下达喀尔拉力赛的地方。能够有机会重回赛场参加像这样的国际锦标赛，采用新的技术，驾驶一辆电动车，和所有的明星车手一起，简直是太美妙了。”

“我在排位赛1上车前真的感觉非常非常紧张，因为我之前并没有对它进行过测试。在排位赛中上车、直接全力加速让我相当紧张。不过能够回来重温那样的场景是一件充满乐趣的事情。”

“再次看到玫瑰湖真是令人惊喜，因为这让我回想起那个下午的感受，尽管那已经是很久以前了。那是我人生中一个至关重要的场景，改变了我的一生，因为它为我打开了很多扇门，如今我在为国际汽联越野委员会工作。这是一件多么美妙的工作。”

Jutta Kleinschmidt ABT CUPRA XE Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

Extreme E一直致力于追求多元化，要求每个车队都由一名女车手和一名男车手组成，Kleinschmidt很清楚，这一方式代表着前进的方向。

“能够参与这项比赛对我来说是一个很好的机会，比赛提供了新的技术，也为环境提供了良好的讯息，对生产商来说也是绝佳的测试场地。”她说，“另外，每个车队都由一男一女两位车手组成，这样很好，给到了他们独特的关注度。女车手们都来自不同的锦标赛，她们可以运用这里取得的经验去进一步发展自己的赛车生涯，这是一件很好的事情。”

这个梦幻回归最终以半决赛1的第三名告终，无线电问题让Kleinschmidt丢掉了Ekstrom在第一圈时取得的领先地位。

Jutta Kleinschmidt/Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images