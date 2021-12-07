车队如何备战一场Extreme E比赛的独特挑战

与大多数传统的赛车或拉力赛不同，车队事先对这些地点没有经验，也无法获得过去的数据。一些主办地，如格陵兰岛，以前从未举办过赛车运动。由于没有季中测试，参赛者甚至无法尝试模拟他们将面临的条比赛件。

对此，Abt Cupra车队的技术发展主管Xavi Serra表示："在第一赛季中真的很难做好准备，因为我们都是摸着石头过河。然而，我们确实完成了整套赛前评估工作，从比赛形式本身、其相对此前比赛的竞技调整、周五到周日的比赛时间表、天气预报、技术更新和某种地形猜测开始。"

Jutta Kleinschmidt和Mattias Ekstrom组成的车手阵容在Island X-Prix获得二名，帮助Serra的车队在Extreme E积分榜上暂列第五。

所有车队都配备了相同的Odyssey 21电动越野车作为他们的基本车辆，而车身规则的灵活性允许一些差异化的存在，例如Cupra的战略是预览其即将推出的Tavascan电动SUV。

Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images

但是，由于参赛车辆是通过St Helena号以海路运往世界各地，而且为了保持该系列赛事不对环境留下任何痕迹，不进行赛前测试。

车队在周末前只能得到关于每个X-Prix赛道的有限信息，这使得他们在抵达后，重新考察路线的短暂机会变得格外重要。

"由于赛车是St Helena从一个回合运到另一个回合，所以没有机会在前四个回合之间进行测试，“Serra说表示。"比起赛前模拟，我们所做的是在每轮比赛后尽可能多地回到基地进行数据分析，以巩固学习成果并做好准备，随着赛季的进行逐步提高我们的性能水平。“

"我们提前收到的信息相当少，而且离（比赛）的时间非常近，所以勘察是最重要的，我们必须做好充分的准备。工程师和车手们必须集中精力，在勘察时间里，充分利用有限的时间来评估赛道。"

首届Extreme E锦标赛将于12月18-19日，在英国举行的侏罗纪X-Prix中决出总冠军归属。

Jutta Kleinschmidt, Mattias Ekstrom, ABT CUPRA XE Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images