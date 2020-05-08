Ganassi 成为第七支参加Extreme E的车队

这支美国队已经赢得了7次IndyCar锦标赛冠军、4次Champ Car系列赛冠军并且4次赢得过Indy500。

车队老板、前赛车手Chip Ganassi还曾带领这支以自己名字命名的车队在高质量的戴通纳500和赛白灵12小时的比赛中获胜，并曾驾驶与Multimatic联合打造的、如今已退出舞台的福特GT赛车赢得了勒芒24小时GTE Pro组别的冠军。

如今，继不久前刚刚确定的Andretti Autosport车队之后，CGR也成为这项全电动越野系列赛首个赛季重要的美国队伍。明年1月，这项新赛事将在塞内加尔拉开序幕的。

“Extreme E与我们以前做过的任何事相比都是一项非常与众不同的提议，”Ganassi表示：“但我认为这是赛车运动的未来发展方向。”

“当我在1990年创建我们的车队时，我所遵循的基本原则之一就是创新。我一直热衷于突破一切可能的界限，而Extreme E在很大程度上为我们打开了一扇大门。”

“这为赛车动提供了机会，将通过利用最新的技术吸引全新的、更年轻的一代观众来观看我们这项伟大的运动。”

“Extreme E的一切都很酷，从赛车到比赛的形式和内置的技术。我们很高兴能参加锦标赛，并为发展这项运动的未来尽一份力。”

该系列赛创始人兼首席执行官阿莱亨德罗·阿加格透露，由于新冠肺炎的全球蔓延，揭幕站可能会推迟4-6周。

在此之前，Spark Racing技术公司的工厂已经停工一个月。该公司正在建造550匹马力、由两套电动方程式动力系统组成的ODESSEY 21赛车。

阿加格表示：“能够确认Chip Ganassi Racing的参赛真是太棒了。这标志着这支极为成功的车队将进军电动赛车领域。CGR拥有丰富的赛车运动传统和血统，在过去三十年中，它在一些最艰难的单座赛车和跑车系列中都取得了持续的成功。

“当然，我们的锦标赛构成了一种非常不同的挑战，但这支队伍已经证明了它在参与过的每项赛事中都是赢家，显然在Extreme E中也能发挥同样出色的技能。”“我相信，这支车队将为Extreme E运动增添巨大的价值，以助力我们宣传环保信息，同时通过一流的体育娱乐来推动持久的改变。”

Chip Ganassi Racing将成为第七支确认参加Extreme E的车队。其余六支分别是Andretti Autosport、 HWA、 Venturi、 Abt Sportsline、 Veloce和QEV Technologies车队。

阿加格最初的目标是12支车队。但之后由于新冠疫情危机导致的可预见的经济衰退，这一数字被缩减到了8支。

翻译/小飞侠