FE冠军车队钛麒将进军Extreme E

Venturi在2014/15赛季FE首次举行时就参加了这项全电动方程式系列赛，并且第一个报名加入明年开始举行的Extreme E全电动越野SUV赛事。然而近期，这家以摩纳哥为基地的汽车制造商却决定不再参赛，而是把注意力集中在FE项目，以及另一个与航天旅行有关的“创新项目”。

与法国制造商DS合作的钛麒车队上个月刚刚在2019/20 FE赛季卫冕了双料冠军，并在近3个赛季里总共夺得3个车手总冠军、2个车队总冠军。如今，这支中国领先的体育营销和管理公司盛力世家旗下的车队决定再接再厉，挑战新的电动赛事。

Extreme E创始人兼CEO阿莱亨德罗·阿加格表示：“钛麒在近几年的FE赛季里取得了无可企及的成就。所以有他们加入我们的Extreme E家庭非常棒。”

与参加FE的DS钛麒车队略有不同的是，钛麒Extreme E车队的实际所有者为专注于新兴能源技术的印度尼西亚私募公司Indover Group，但是将由盛力世家负责比赛运作。届时，钛麒总裁屈永恩和车队领队马克·普雷斯顿将继续联手管理。

“我们被Extreme E所带来的挑战所促动，也对赛车、比赛地点和比赛形式感到兴奋，”屈永恩表示。

“在钛麒车队里，我们对充分利用新兴技术来促进竞赛表现充满激情，并且期待把这份能量带到Extreme E。我们很喜欢关注绿色能源这个重点，以及这项融合了竞赛、关爱环境、旅游和冒险的系列赛给年轻市场带来的机会。”

钛麒Extreme E车队的基地设在雅加达，意味着它也是第一支参加Extreme E的亚洲参赛者。一同参赛的车队还有Abt、安德雷迪/United Autosports、Chip Ganassi Racing、 HWA、QEV和Veloce。

这项还有几个月就将启动的新赛事，将采用专门打造的、可以达到550bhp的ODYSSEY 21 E-SUV为比赛车型。所有车队能够定制各自车体的限定部分，例如引擎盖、前后保险杠、侧裙和车灯，以此让赛车看起来更像民用车型。

首次集体测试定于今年12月进行，然后在明年1月23-24日于塞内加尔进行首场比赛。第一个赛季由5场赛事组成，除了塞内加尔之外，还将在沙特阿拉伯、尼泊尔、格林兰、巴西进行，覆盖山地、冰川、亚马逊雨林、沙漠、海滨地形。