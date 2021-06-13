迈凯伦将从2022年起参加Extreme E

今年初次举行的Extreme E，是电动方程式（FE）创始人阿莱亨德罗·阿加格策划建立的又一项电动赛事，采用全电动的SUV越野赛车，而比赛地点是位于各大洲的偏远地区，希望以此唤起人们对地球环境和气候变化问题的重视。

迈凯伦是F1赛道上参赛历史第二悠久的车队，当前还参加IndyCar，并且为FE提供动力系统，以及广泛加入赛车电竞。从明年起，迈凯伦将在第三项赛事中派出车队。

当前，Extreme E已经充满了F1元素，三位世界冠军得刘易斯·汉密尔顿、尼科·罗斯伯格、简森·巴顿都有自己的车队。其中，罗斯伯格的Rosberg X Racing在沙特阿拉伯和塞内加尔的前两站获胜后，在积分榜上排名第一，领先汉密尔顿的X44，而巴顿的JBXE紧随其后。

“从 Extreme E 宣布的那一刻起，我们一直密切关注这项系列赛的发展，”迈凯伦车队CEO扎克·布朗表示。“这项赛车平台的创新形式引起我们的注意，尤其是它推动了我们自己的可持续发展议题，它与脱碳、减少废物、多样性和平等性都是优先任务。”

“从开始之初，迈凯伦始终走在最前沿，从不畏惧突破新界限。这个新冒险符合我们参与各类创新和勇敢赛事的初衷。Extreme E 正在赛车界开辟新天地，成为善意的力量，敢于面对当今和未来世界面临的最大挑战。”

“F1永远是我们世界的核心，但像IndyCar和电竞一样，我们参加Extreme E是对于迈凯伦车队特许经营权的补充，有利于为我们的所有项目提供补充和支持。”

事实上，布朗此前已经以个人的方式参与到Extreme E。他与迈凯伦前F1车手迈克尔·安德雷迪共同创建的安德雷迪车队在今年已经参赛。不过，布朗表示他在安德雷迪车队方面只是“沉默的合作者”。

迈凯伦将成为Extreme E中第九支参赛车队，而这项赛事最多可以接纳12支车队。

另外，迈凯伦当前握有参加2022/23赛季FE或WEC的选择权，并且依然处于评估阶段，尚未做出最后的决定。