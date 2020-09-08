汉密尔顿创立X44车队参加Extreme E

该车队名中的数字即汉密尔顿近年来参加F1所使用的车号“44”。这也标志着汉密尔顿第一次成立自己的赛车队。虽然因为个人重心仍然会在F1，意味着这位世界冠军不会亲自上阵，也不会负责日常管理，但是他将为车队运作提供自己的建议。

汉密尔顿表示：“我很激动能够在这项新系列赛里扮演不同的角色，它能够实现我对更有持续性和平等世界的观点。

“Extreme E真正吸引我的是它对环境的关注。我们每个人都有能力带来不同影响，这对我意义很大，我能用我对赛车的热爱，以及我对我们星球的热爱，起到积极的作用。

“我们不仅将造访正直面气候危机的偏远地点，我们还将与当地和起带头作用的气候问题专家们紧密合作，分享我们的知识，为比赛地留下的积极影响，而不是仅限于赛道上。

“作为X44的创始人，我期待着围绕可持续性和平等性打造我的车队。我们没有人是完美的，我们都需要进步，但是我很激动能够运用我们的平台来突出我们的星球正面临的最重要的问题，以及我们都能做出贡献的解决方案。”

不久前，中国体育营销和管理领导者盛力世家宣布，旗下的FE冠军车队钛麒讲参加这项计划于明年一月启动的全电动SUV越野赛事。而汉密尔顿的X44车队的加入，使得参赛车队已经达到七支。

“我们非常激动地欢迎刘易斯·汉密尔顿和他的X44车队加入Extreme E，”赛事发起人兼CEO阿莱亨德罗·阿加格表示

“像我们一样，刘易斯对赛车运动超级有热情，同时也相信我们可以通过体育来凸显世界面临的重要问题，例如气候变化和平等性。

“刘易斯是历史上最成功的车手之一，对于他的X44车队在他绝妙的引导下会在赛道上和赛道下有怎么样的表现，我们都非常兴奋。”

根据规则，每支车队需要派出男女车手各一名。可以理解的是，汉密尔顿本人暂时不会亲自上阵。同时，他的车队目前没有得到汽车厂商的支持，但不排除他与梅赛德斯的纽带关系在未来延伸到这项比赛中。去年，英国人就对德国制造商打造的EQC全电动SUV欣赏不已，并且进行了试驾。

除了X44和钛麒之外，其他六支确定的参赛队是Abt、安德雷迪/United Autosports、Chip Ganassi Racing、 HWA、QEV和Veloce。

当前，所有参赛车队将使用统一的ODYSSEY 21 E-SUV车型参赛，动力可以达到550bph。车队能够定制各自车体的限定部分，例如引擎盖、前后保险杠、侧裙和车灯，以此让赛车看起来更像民用车型。

今年12月将进行第一次集体测试。然后在明年1月23-24日于塞内加尔进行首场比赛。第一个赛季由5场赛事组成，分别在塞内加尔、沙特阿拉伯、尼泊尔、格林兰、巴西进行，覆盖山地、冰川、亚马逊雨林、沙漠、海滨地形。