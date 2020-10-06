博塔斯、维尔恩“尝鲜”Extreme E赛车

为期六天的试车在法国南部的拉斯图尔城堡举行。这里被世界跨界拉力赛卫冕冠军、 Andretti/United Autosports XE车队车手蒂米·汉森形容为一条具有摩托车越野风格的赛道。

所有车手均驾驶由FE底盘供应商Spark Racing Technology打造、集中运营的ODDESSEY 21电动越野赛车亮相。该公司将于本月底前向已确认参加首个XE赛季的8支车队各交付一辆赛车。

在测试车手名单中，不乏九场F1分站赛冠军博塔斯以及维尔恩等知名车手。此前芬兰人的姓名一直未被公开，直到其在自己的社交媒体分享照片后才公之于众。

而作为Veloce Racing XE车队创始人之一的维尔恩则在测试后表示：“我对于赛车的动力相当满意，它真的令人印象深刻。

“这是一个和我所习惯的截然不同的世界。我以前从来没有侧身开过车，在这里你必须滑行，所以这是一项我正在探索的赛事，我真的很享受。

“在最初的几圈，我几乎要重新学习驾驶的方式，因为这和坐在单座驾驶座上的体验是如此的不同。一开始让我感到很惭愧，但我评估了一下，听取了建议，然后很快取得了进步，那感觉很好。”

同时法国人补充道，自己仍有可能成为男女同队的Veloce车队的一份子：“这个系列赛将会非常有趣，我已经迫不及待地想再开一次，看到更多的进步。

“但我自己还没有决定是否参赛。我当然希望Veloce Racing能够获得胜利，所以我将挑选最能胜任这项工作的车手。但我知道的是，我们正在组建一支认真的团队，我们已经等不及首个赛季的开始了。“

XE方面透露，鉴于博塔斯是“不少以私人身份参与测试的知名车手之一，赛事方无法提前公布其姓名”。去年，芬兰人曾驾驶一辆雪铁龙DS3世界拉力赛赛车，赢得了在保罗·里卡德赛道举行的蔚蓝海岸场地拉力赛

据Motorsport.com了解，本次测试阵容中还包括越野和世界拉力锦标赛的领军人物。这是XE在拉斯图尔城堡举行的第二次测试。汉森也是目前唯一一位曾两次测试该车型的车手。

比利·摩根同样采用经过改进的操作系统参与了测试：“在今年早些时候我参观了Spark的工厂后，他们的伙计为我发明了安装在方向盘上的一款大的手拨油门。”

赛事唯一的轮胎供应商马牌轮胎和电池制造商威廉姆斯先进工程公司也参与了测试。

此外，一场模拟比赛测试计划于12月举行。原计划于明年1月23至24日在塞内加尔举行的EX首个赛季揭幕站，则由于冠状病毒的大流行将推迟至2021年上旬择日举行。

翻译/小飞侠