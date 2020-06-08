WEC主管希望勒芒虚拟赛吸引外界兴趣

由于新冠肺炎疫情，今年的勒芒24小时被推迟至9月举行。而这项赛事的首届虚拟赛则将于6月13至14日进行。

由ACO、WEC和Motorsport Games联合举办的勒芒虚拟赛可谓明星云集，汇聚了诸多真实世界车手和职业电竞选手。丰田、保时捷、阿斯顿·马丁和法拉利等WEC精英制造商都加入了发车队伍，并将派出诸多位厂队车手。同时200人的发车阵容中还包括塞巴斯蒂安·布耶米和费尔南多·阿隆索这两位勒芒卫冕冠军。

这项赛事也吸引了诸多跑车运动之以外车手参与，包括F1明星车手马克斯·维斯塔潘、查尔斯·莱克勒克和兰多·诺里斯。而此前他们都从未有过参加勒芒赛事的经验。

“这是一个只有通过虚拟比赛才能讲述的故事。”Neveu在接受Motorsport.com的采访时表示，“让所有这些来自全球不同赛车系列赛的冠军们同场竞技是非常困难的，因为通常情况下他们在这个周末都会有各自的比赛。”

“我不确定在普通情况下，这项赛事是否有同样的吸引力，迎来相同的阵容。当我们开始讨论时候，车队和车手们都非常踊跃地回复。我们开始讨论时，每个人的反应都一样，车手们也是如此。”

“当我和车手讨论比赛时，比如费尔南多·阿隆索，我问他：‘你参加吗？’他答道：‘我当然参加！’这家伙是个了不起的冠军，他赢得了一切，包括两次勒芒。两天前，当我看到他们首次进行测试时，他立刻就达到了不错的水平。他正在努力练习。”

“现在这是他们所有人的目标：我怎样才能赢得比赛？我怎样才能为胜利而战？”

Neveu对于虚拟赛的前景感到兴奋，它对维斯塔潘、莱克勒克和诺里斯等车手来说，犹如了解勒芒的入门“教科书”，而他期待这些车手未来都能参加真实世界里的勒芒比赛。

“对于年轻车手来说，我敢肯定他们中的大多数人都梦想着有一天能参加勒芒的比赛，因为这是一项你绝对想要尝试一把的比赛。” Neveu表示。

“他们现在还年轻，所以他们正专注于另一份职业，这么做很合理。但同时他们也在关注勒芒，并且现在有机会尝试勒芒虚拟赛。这是故事的开始。”

“我们知道维斯塔潘、莱克勒克或现役F1车手有机会在F1中赢得一切。但我们希望看到这些小子有朝一日在勒芒为胜利而战。”

“如果他们能成为F1世界冠军，并有一天赢得勒芒，然后赢得Indy500这些标志性的赛车赛事，那将是莫大的乐趣。”

“费尔南多·阿隆索就是这样过来的。我们对费尔南多相当敬佩，首先因为他是一位了不起的冠军，有着不可思议的职业生涯。但他（尝试勒芒）的勇气，不是所有世界冠军都能做到的。”

“他们中的许多人会说：‘嗯，勒芒，我不确定！’但是阿隆索，他冒了这个险。他以令人难以置信的精神做了这件事。对我来说，这是一位全能冠军的范例。而现在他正在为赢得Indy500而奋斗。”

“所以这个家伙在他职业生涯中所做的事情是了不起的。”

勒芒24小时虚拟赛将于6月13日至14日举行，Motorsport.tv将全程进行直播。

欲知详情，请访问 24virtual.lemansesports.com

翻译/小飞侠