勒芒24小时虚拟赛：Rebellion-威廉姆斯击败ByKolles夺冠

当现实的勒芒24小时因新冠肺炎疫情而推迟到9月之后，WEC、ACO和Motorsport Games共同主办的24小时虚拟赛在勒芒的原定日期举行。

梅赛德斯厂队GT车手拉菲埃尔·马谢罗、哈斯F1车队替补车手路易·德莱特拉兹以及模拟器车手Nikodem Wisniewski和Kuba Brzezinski，作为WEC车队Rebellion与威廉姆斯电竞车队联手派出的四支参赛车队之一，在这场虚拟的耐力赛中笑到最后。

比赛入夜之后，当马克斯·维斯塔潘与兰多·诺里斯坐镇的Team Redline赛车在领先情况下遭遇技术问题后，马谢罗驾驶着赛车成为领头羊。

意大利人所在的1号车组从第八位发车，在后12个小时里控制着比赛，而且只有姊妹13号赛车和4号ByKolles Burst电竞的赛车处于同一圈。

比赛进入最后4小时，红旗的出现缩小了前三名的差距。真实世界中的ByKolles主力车手汤姆·迪尔曼控制着赛车尝试备选的进站策略。从杆位发车的1号赛车克服了早期因抢跑带来的处罚以及前半场比赛里一台模拟器故障，成功在最后半小时里追上位居第二名的13号威廉姆斯赛车。

在还剩20分钟时，为ByKolles摘下杆位的斯洛文尼亚模拟器车手Jernej Simoncic最大限度地用到他的额外燃油，超过了希腊模拟器车手Michael Romanidis。虽然后者在Mulsanne直道末端完成反超，但是Simoncic凭借在保时捷弯的精彩超越，锁定了第二的位置， 并且向1号Rebellion-威廉姆斯发起冲击。

然而，尽管Simoncic能够缩小Wisniewski的领先优势，但效果并不明显。1号Rebellion-威廉姆斯赛车以17.781秒的优势获胜。就此，ByKolles屈居第二，而13号Rebellion-威廉姆斯第三名完赛。

2 Seas Motorsport车队在尾声阶段超过两届FE总冠军让-埃里克·维尔恩和AlphaTauri F1车队车手皮埃尔·加斯利、模拟器车手Jarno Opmeer和Isaac Gillissenentry领衔的24号Veloce Esports赛车后，取得了第四名。

费尔南多·阿隆索和鲁本斯·巴里切罗搭档的车组，由于西班牙人在第一个小时内燃油耗尽，成为早期退赛的车组之一。

两届F1世界冠军阿隆索因为与Simona de Silvestro驾驶的保时捷GTE赛车相撞而被罚停站。他的第一次进站因而变成了接受处罚而非加油，让他燃油耗尽。不过，第一次红旗之后，阿隆索和巴里切罗的赛车被恢复了比赛资格，并且最终名列第17位。

维斯塔潘/诺里斯搭档的Redline赛车同样在第二次红旗后，在最后4小时里回到比赛中，名列第25位。Team Penske自1971年后“重回”勒芒， 但其四位职业车手难以找到感觉，因为多起事件和技术问题，只能在LMP1组垫底。

保时捷统治GTE组，93号赛车领先一圈获胜

拥有勒芒获胜纪录的尼克·汤迪、保时捷超级杯明星Ayhancan Guven、保时捷电竞超级杯冠军Joshua Rogers和挪威模拟器车手Tommy Ostgaard组成的93号车组在GTE组占据绝对上风。

由Rogers拿下该组杆位的93号赛车在大部分时间里处于领跑位置。而保时捷原本有望包揽前三名，但是91号和92号车组在更换车手时损失了时间。

但是93号赛车没有遇到类似问题，领先第二名的95号阿斯顿·马丁厂队车组整整一圈，而F1车手罗曼·格罗斯让发起的Corvette车队尽管遭遇两次大撞车，仍然以第三名完赛。

法拉利F1车手查尔斯·莱克勒克的虚拟勒芒首秀饱受接二连三的技术问题困扰，而且一度令他的虚拟法拉利488GTE赛车在维修区里翻车。摩纳哥人的车组最后在GTE组名列第18位。