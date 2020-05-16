Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛

随着现实世界中的勒芒24小时推迟到9月19-20日，ACO、FIA WEC和Motorsport Games宣布勒芒24小时虚拟赛将在原定的6月13-14日举行，预示着模拟赛车新时代的到来。

新冠肺炎疫情使得真实世界中的赛车运动不得不暂停进行，但电竞已真正成为一种体育运动，而Motorsport Games已成为许多世界领先水平汽车运动赛事的首选电竞供应商，同时为提供世界一流的转播，包括线上和电视发行。除了现有与NASCAR和勒芒的长期合作伙伴关系外，还增加了电动方程式（Formula E）“家中竞赛”系列（Race at Home）和WRX（世界拉力越野赛），通过使用Motorsport Games的远程操作技术和能干的内部制作团队，在多个地区实现赛事的无缝传输。所有这些都得到了Motorsport Network全球化数字媒体的支持，其15种语言版本的赛车网站上，用户每月浏览时间达到1.5亿分钟。

勒芒24小时虚拟赛将成为一项突破性的全球赛事，涵盖现场直播和电视转播观众以及多项创新。由专业赛车手和电竞车手共同组成的车队，将在著名的勒芒24小时赛道上相互竞逐，持续整整24小时。这场极限耐力电竞比赛将通过电视进行全球直播。比赛的开始时间为法国时间6月13日下午3点，与原本勒芒24小时的开始时间完全相同。

ACO和FIA WEC已委托Motorsport Games管理和制作这场勒芒24小时虚拟赛。这是长期合作关系的延伸。得益于这份合作，Motorsport Games运营并播出勒芒电竞系列赛，而决赛在现实世界中的勒芒现场举行。去年决赛的观看次数超过20万。

简单原则:

· 车队组成：每支车队由4位车手组成，必须包括至少2名职业车手、不多于2名模拟器/电竞车手

· 平台：rFactor 2

· 参赛数量：不超过50辆赛车

· 赛车类型：LMP2和GTE.。参赛车队可以自由设计赛车涂装。

· 比赛条件: 多种天气条件及动态日夜比赛环境。将有一名赛事总监来确保整场比赛的竞赛行为规范。

· 强制车手更换：在整场比赛中，每位车手最少需要驾驶5个小时，最多驾驶7个小时。

· 真实勒芒体验：比赛评论员和维修区记者将在巴黎的电视直播间进行实况转播，VIP嘉宾将在比赛中参观直播间。这场由世界上最优秀职业车手和模拟器精英玩家联袂上演的独特比赛，将通过全球多渠道的视听平台同步播出。

参赛名单将在接下来几周公布，同时还将宣布这场非同寻常的虚拟赛事为现实生活带来的许多其他精彩纷呈的元素。

西方汽车俱乐部主席Pierre Fillon： “第一届虚拟勒芒24小时为我们的赛事开辟了新篇章。当前的情况意味着第88届勒芒24小时将于2020年9月19-20日举行。但是，在原始比赛日期6月13-14日，将举行一场独特的赛事，以提升耐力赛车及其价值：勒芒24小时虚拟赛，专业车手和专业的电竞玩家将同场竞技。 作为组织方的我们、我们的参赛选手、我们的合作伙伴和我们的车迷，已经迫不及待地希望这场独特的比赛在6月13日下午3点开始。”

FIA WEC首席执行官Gérard Neveu: “自从两年前勒芒电竞系列赛（LMES）发布以来，它的规模和知名度逐年翻番，这让我非常满意。 这突显了电竞世界对耐力赛及加入其‘掌上明珠’勒芒24小时的巨大兴趣。 勒芒24小时虚拟赛在很多方面都是独一无二的，特别是它不是LMES的一部分，而是一个独立的赛事。 与现实生活一样，它将把最顶级的汽车制造商、赛车队和车手以及世界上最出色的模拟器车手齐聚一堂。绝对是适合所有人的比赛！”

Motorsport Games首席执行官Dmitry Kozko：“Motorsport Games很高兴能开拓与ACO和WEC的关系，打造勒芒24小时虚拟赛。 这进一步证明了赛车运动权利持有者对Motorsport Games打造世界一流、风格独特的电竞赛事的信任。它有望成为一场壮观的赛事，史无前例地把真实和虚拟赛车世界融会贯通。”

James Allen, President Motorsport Network: “当前的疫情已在不同程度上影响了我们的生活，但也使模拟赛车和电竞大放异彩，而这项赛事将成为终极体现。我喜欢它的包容性：世界上最伟大的比赛将在其原定时间重现，成为世界上最伟大的电竞比赛。 我们已经成为许多赛车界最大的权利持有者的首选电竞供应商，并且我们很荣幸与ACO和WEC合作，将以我们Motorsport Games的一流电竞运营和整个全球媒体生态系统来供支持。”

联系方式：

Ravi Pankhania

E: ravi.pankhania@motorsport.com

关于Motorsports Games:

Motorsport Network旗下的Motorsport Games专注于虚拟竞赛。 我们的使命是在赛车领域整合视频游戏和电子竞技并提供新颖、创新的体验，供人们玩乐、观看和参与。 我们开发和发布主机、PC和移动端电子游戏，包括NASCAR官方授权的NASCAR Heat专营权。Motorsport Games已经是包括NASCAR、电动方程式、勒芒和国际汽联世界拉力越野锦标赛等许多世界领先汽车运动赛事权利持有者的电竞合作伙伴。