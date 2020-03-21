Motorsport Games与Veloce Esports共同呈现#NotTheGP

3月20日—作为致力于赛车游戏开发与电子竞技融合的视频游戏公司，Motorsport Games今天宣布与让-埃里克·维尔恩和Veloce Esports电竞建立战略合作伙伴关系，制作和播放突破性的#NotTheGP赛事。本周日（3月22日），这项电子竞技系列赛将继续举行#NotTheBahGP邀请赛。

#NotTheGP是两届国际汽联电动方程式锦标赛总冠军得主让-埃里克·维尔恩的创意，并吸引了众多出类拔萃的多元化人才；吸引了真实和在线赛车世界的车手，以及来自其他领域的网络红人和内容创建者。通过此次合作，Motorsport Games作为Motorsport Network的一部分，利用其全面的现场直播和比赛管理专业知识来创建#NotTheGP迷你系列赛事，该赛事将在现实世界赛车运动暂停期间持续进行。

“过去一年中，我们在电子竞技团队、技术和基础设施方面进行了大量投资，与像让-埃里克这样的冠军和他在Veloce具有创造力同事进行合作，表明了领先的电子竞技项目之间的合作愿意。”Motorsport Games CEO迪米特里·科兹克表示， “ #NotTheGP在比赛和内容创作方面都拥有丰富的电子竞技才能和专业知识，因此这种伙伴关系将使双方能够将自己的运营提升到一个新的水平。”

“由于“现实世界”的许多赛事被推迟，现在是属于电子竞技完美的机会，可以填补空缺，并为车迷们带来娱乐，同时也缓解了我们在当前困难时期所面临的挑战，”迪米特里继续说，“我们已迅速成为赛车运动权利持有者值得信赖的合作伙伴，并且取得过非常清楚的成绩，包括勒芒电竞系列赛和eNASCAR Heat Pro League。就在本周，我们成功通过在英国的远程操作，无缝地为NASCAR举办了一场在美国的活动，通过在美国的三个地点进行实况的实时评论。”

Veloce Esports的联合创始人兼大使让-埃里克·维尔恩补充表示：“我们的Veloce团队仅仅用了短短48小时就创造了#NotTheAusGP。当它取得了巨大的成功之后，我决定与Motorsport Games的所有者Motorsport Network进行接洽， 把它打造成一系列活动。这次联合行动为我们整合专业知识创造了绝佳机会。我们的目标是满足和取悦来自世界各地的尽可能多的赛车和游戏迷，直到各项汽车运动锦标赛可以恢复。得益于Motorsport Games的支持，我为这次合作感到非常兴奋，并坚信我们未来的电竞活动将取得巨大的成功。”

上周的#NotTheAusGP比赛吸引了超过200万观看次数，显示量则600万次。这场比赛包括多位赛车明星参加，例如迈凯伦F1车手兰多·诺里斯和梅赛德斯FE车手斯托弗·范多恩，还有皇马门将Thibaut Courtois以及众多电子竞技车手和网络红人。 兰多对比赛进行的直播，打破了推特上的的F1直播纪录。

Motorsport Games对电子竞技的投资包括远程管理和分配电竞播处的能力。这在本周三晚上得到了证明，当时eNASCAR Heat Pro League的第一场季前赛在英国举行，结合来自美国三地的评论，随后向全球观众直播。

关于Motorsports Games:

Motorsport Games是集结了所有汽车和赛车内容的集成数字平台Motorsport Network的旗下部门。 我们的使命是在赛车领域整合视频游戏和电子竞技并提供新颖、创新的体验，供人们玩乐、观看和参与。 依托Motorsport Network作为数字媒体领域巨人的强大功能，我们为赛车运动带来的活跃参与者的数量比以往任何时候都多。 从NASCAR到勒芒，我们是全球主要汽车运动系列赛和品牌的终点站。 我们的运营遍布开发、发布和竞争性电子竞技生态系统的整个垂直领域。

了解关于Motorsport Games的详细情况，请访问： www.motorsportgames.com

媒体联系:

Andy Gray, Motorsport Games公共关系和电竞产品总监

E: andy.gray@motorsportgames.com

关于Veloce Esports

Veloce Esports是世界领先的专业游戏团队和电竞代理商，其目标是发掘和培养最优秀的人才。通过PC、PlayStation、Xbox多个平台的交流，Veloce Esports不断稳定发展，吸引了来自最高规格的冠军级车手，集结了一批来自各个领域的顶级网络红人和内容制作者。

2018年，电动方程式车手和前F1车手让-埃里克·维尔恩与前国际赛车手Rupert Svendsen-Cook和Jack Clarke以及前足球经纪人Jamie MacLaurin联手，成为了创始合伙人。

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