勒芒24小时虚拟赛创造电视、数字收视纪录

6月13日至14日上周末举行的首届勒芒24小时虚拟赛，创造大量观众观看人数和在线观看次数，打破了此前单独的汽车比赛电竞纪录。

这项由ACO、FIA WEC和Motorsport Games联合举办的赛事，汇集了来自37个不同国家的200名车手，全球50个国家的170台模拟器，在法国勒芒的标志性的24小时赛道进行。

由于新冠肺炎疫情，第88届勒芒24小时被推迟到9月19日至20日，并且真实赛道上的比赛直到7月才恢复，因此决定举办一场电竞比赛，让世界上最好的职业车手、车队和模拟赛车的精英选手汇聚一堂。Rebellion-Williams电竞车队赢得本次比赛胜利，保时捷电竞车队则在GTE组别中脱颖而出。

就星光熠熠的参赛名单和全球范围内俘虏了大量观众来说，勒芒24小时虚拟赛大获成功。一部分是因为当前的旅行限制，另一部分则是围绕比赛的精彩且权威的电视特别节目。

通过Eurosport、ESPN、Sky Sports和J-Sports等主流频道，25个小时的节目吸引了全球57个不同国家/地区的超过1420万观众。线上方面，勒芒24小时虚拟赛在Facebook、YouTube和Twitch上创造了860万次观看次数。社交媒体曝光量接近4900万，大大超过了以往的所有锦标赛的纪录。

关键信息和数据:

200万电视 / OTT观众（来源：YouGov Sport）

在FIA WEC、ACO和MSG的Twitch、YouTube和Facebook频道上8,669,683次视频观看（来源：Hookit）

在Twitch、YouTube和Facebook上观看时间总计1,418,235小时（来源：EsportsCharts）

Twitch、YouTube和Facebook上峰值观看人数达到147,303（来源：EsportsCharts）

＃LeMans24Virtual产生500万曝光

仅在比赛周内就获得了48,919,403社交媒体曝光（FIA WEC，ACO，MSG）

到2020年6月9至16日，在线被提及4.51亿次（来源：Meltwater），全球范围内预计接触到潜在33.7亿人

来自37个国家/地区的200位车手

30个国家/地区的170台模拟器

3个国家的团队为《rFactor 2》运行2台服务器（1个主服务器/ 1个备用服务器）

官方Alkamel计时系统上的1300万次连接

第一名车组Rebellion Williams Esport完成371圈

25小时的评论，面向57个国家/地区播放

转播期间进行了34次VVIP采访，其中包括3位F1世界冠军，3位IndyCar冠军，10位WEC和勒芒冠军，3位王子和1位公主！

130人组成的主办团队，包括制作、竞赛、市场营销、媒体和数字、电视、物流等

勒芒24小时把世界上最着名的耐力赛的激动和振奋带给了全球的新一代车迷，这证明了电子竞技的巨大增长和潜力，正如勒芒电竞系列赛稍小的数字所透射的那样。

西方汽车俱乐部（ACO）主席Pierre Fillon： “第一届勒芒24小时虚拟赛确实不负勒芒之名，它完美地捕捉了现实生活中每年六月在萨尔特赛道上看到的所有激动、紧张和魔力。 我们祝贺所有办成这项令人难以置信赛事的参赛者和车队。”

国际汽联世界耐力锦标赛和勒芒电竞系列赛首席执行官Gérard Neveu：“没有我们所有合作伙伴的热情和信念，就不可能举办这样的赛事，从ACO和Motorsport Games，到的参赛选手以及我们的商业合作伙伴，使我们得以利用这次赛事在全球范围内分享。 非常感谢所有相关人员，尤其是车迷和组织团队。”

Motorsport Games首席执行官Dmitry Kozko：“勒芒24小时虚拟赛充分说明了赛车运动和电竞世界相辅相成的可能性。 参与该项目的每个人的合作、奉献和伙伴关系，使我们将赛车电子竞技提升到一个新的水平。 赛车和电子竞技领域最大的车队和车手很快就从惊人的成绩中，看到了这项赛事的潜力。”