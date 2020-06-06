FE“居家挑战赛”：范多恩决战威尔雷恩

本项赛事由Motorsport Games合作创建，为了在全球性卫生危机下填补赛车运动无法进行的空缺，同时为联合国儿童基金会筹集救济金。当丹尼尔·埃布因为让模拟器车手带他参加虚拟巴林E-Prix而失去了现实世界中奥迪FE车手的资格后，这项线上赛事也引起了争议。

梅赛德斯车手范多恩在排位赛里表现突出，但是直到最近一次纽约的比赛才取得了首场胜利。他也是唯一两次以上拿到过杆位的车手，在6场排位赛里4次最快。除他之外，迄今只有威尔雷恩和埃德瓦尔多·莫塔拉获得过杆位。

但是前几场比赛里，在香港赛道和虚构的电子港（Electric Docks），范多恩两次在第一名的位置上撞车，浪费了起初的优势。那让获得季前赛胜利的马克西米利安·甘瑟尔拥有了统治级的领先，凭借着前两场积分赛的成功而建立了21分的优势。

然而，当宝马车手看似要一骑绝尘、或多或少难以撼动时，Mahindara车手威尔雷恩在缩短的摩纳哥FE赛道上和第二场香港比赛中连续获胜，立即终结了甘瑟尔的掌控。那也得益于甘瑟尔自己的失误，包括在柏林的一次因抢跑而被罚通过维修区，以及与威尔雷恩的碰撞——但没有受罚。

当甘瑟尔状态低迷时，范多恩在上一场虚拟纽约E-Prix中爆发。发生在一号弯的连续撞车事故让他一路领跑后获胜，并在最后两回合以纽约和柏林为背景的比赛前，以一分的微弱优势领跑积分榜。

甘瑟尔仍有保留夺冠的希望，但是32分的劣势让他机会渺茫。他说：“我会奋力战斗，拼命往前，争取最后站上最高领奖台。（战斗）现在主要是帕斯卡尔和斯托弗在争冠，但我仍有机会拿下这个虚拟冠军……我绝对不会放弃。近几场比赛运气没有站在我这边，但是我会尝试扭转乾坤。”

如果甘瑟尔不能得到运气的眷顾，那么这项“居家挑战赛”的至高荣誉看起来就是“高级玩家”范多恩与“电竞菜鸟”威尔雷恩之间的对决。

与此同时，在面向职业模拟车手的平行赛场，Kevin Siggy看起来已经势不可挡。在纽约比赛中第三次领跑全场获胜让他进一步锁定了赢得这项系列赛的机会，并获得测试FE真车的奖励。

最后一轮的“居家挑战赛”将在北京时间本周六和周日晚上7时30分开始，通过电动方程式的官方网站、Facebook、YouTube、Twitter和Twitch以及Motorsport.tv皆可观看。