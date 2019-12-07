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eSports / 比赛报告

法拉利选手Tonizza赢得F1电竞冠军，红牛锁定车队胜利

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法拉利选手Tonizza赢得F1电竞冠军，红牛锁定车队胜利
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2019年12月7日 上午9:22

在2019F1电竞系列赛的激烈决赛中，法拉利车队的David Tonizza最终问鼎车手总冠军，而车队冠军则被红牛车队摘夺，将共同分享赛事50万美元的奖金。

法拉利电竞车队和Tonizza都是本赛季该系列赛的“新手”，但他们成功赢得了赛季的首两场比赛，早早便建立了夺冠优势。

在迎来拥有三场对决的伦敦总决赛之前，Tonizza领先于红牛车队的Frederik Rasmussen 26分。但凭借在前两场铃鹿和科塔比赛中的统治优势，Rasmussen在锦标赛中实现了4分的反超，并把冠军悬念留到了以巴西大奖赛为地点的总决赛。

为了使红牛车队夺冠的机会最大化，赛前Rasmussen决定放弃决赛，取而代之让车队的三号车手Nicolas Longuet出战。然而，当车队在科塔锁定车队冠军且Rasmussen仍在车手积分榜上领先的时候，红牛F1车队领队克里斯蒂安·霍纳致电车队，示意让Rasmussen出战决赛。

Tonizza在决赛中取得了杆位。而Rasmussen由于在赛前没有进行赛道练习，仅仅拿到第七位。

Tonizza最终在一场与Alfa Romeo的Daniel Bereznay势均力敌的比赛中败下阵来。但由于Rasmussen在比赛中跌落至前十之后，第二名的成绩足以让Tonizza将冠军收入囊中。

 “我大大地松了口气，” Tonizza在赢得冠军后告诉Motorsport.com。“我付出了很多努力。经历了很多起起落落，也犯了很多错误。但是下个赛季我会变得更强。作为一名车手，我想提高自己，也想成为法拉利的一员。”

由于Tonizza的队友整个赛季都没有得分，法拉利车队在锦标赛中排名第二。

凭借Berezna在2019年的第三场胜利，阿尔法·罗密欧得以超越雷诺获得第三名。威廉姆斯获得第五，与迈凯伦积分相同。西班牙少年Alvaro Carreton在最后一场比赛中登上了领奖台，证明了自己的与众不同。

一场胜利未得的卫冕冠军梅赛德斯最终名列第八。其两届车手冠军Brendon Leigh在赛季结束时排名第五，落后于雷诺的前雷诺方程式欧锦赛车手Jarno Opmeer和其前队友Bereznay。

翻译/小飞侠

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