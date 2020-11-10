F1视频游戏开发商Codemasters收到9.73亿美元要约

总部位于英国的Codemasters依靠Motorsport Games开展DiRT Rally特许经营的电子竞技活动，目前举行着2.0 World Series赛事，并且继续着吸引了124万直播收看的World RX Esports电竞系列赛。 Motorsport Games还组织了勒芒24小时虚拟赛，这项历史上规模最大的赛车电竞活动累计观众超过1420万；同时还发布了NASCAR HEAT电子游戏系列。

拥有2K和Rockstar Games品牌的Take-Two将因此在其他主流体育项目（包括NBA篮球和PGA高尔夫球）中增加F1。

Codemasters成立于1986年，是英国最古老的视频游戏工作室之一，赛车运动在其发展成为该行业最受尊敬的公司之一中发挥了关键作用。该公司在周五收到了每股485便士的要约。据了解，Codemasters董事会将建议股东应接受该要约。

继PlayStation游戏机问世之后，Codemasters发行了备受赞誉、最初基于英国房车锦标赛的TOCA房车和Colin McRae Rally系列。此系列后来演变为DiRT，然后从2009年开始制作F1游戏。在2006年发布了TOCA Race Driver 3之后，Codemasters暂停了该房车系列游戏，不过Motorsport Games已经获得了长期许可，可以从2022年开始创建官方的英国房车锦标赛游戏。

Codemasters开发并发布了13款F1视频游戏，其最新版本《F1 2020》可在PlayStation 4、Xbox One、Microsoft Windows和Google Stadia上使用。

总部位于纽约的Take-Two公司发表声明说：“ Take-Two相信Take-Two和Codemasters的结合将让两个世界一流的互动娱乐产品组合在一起，Take-Two的2K与Codemasters的赛车体裁将完美互补。

“此外，Take-Two相信，通过利用Take-Two的全球分销网络和2K在出版方面的核心运营专业知识，包括实时运营、分析、产品开发以及品牌和绩效营销，可以为Codemasters的发展带来好处。”

随着9.73亿美元拟议交易的细节出现，Codemasters的股票在周五下午上涨8.6％，至470便士。同期，Take-Two的股票上涨了近3％。根据英国《城市收购与合并法》，需要在12月4日前做出一项收购决定，以使其进展。

Codemasters最近还达成了一项协议，从2023年开始制作官方的世界拉力锦标赛（WRC）视频游戏。