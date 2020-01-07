F1电竞是赛车电竞在中国的“切入点”

F1电竞中国冠军赛作为F1电竞系列赛第一个地域性赛事，自去年八月举行以来，在全国引起了赛车电竞热潮。上周末在上海举行的全国总决赛，见证了首位冠军的诞生——唐天宇。而他将与获得亚军的袁一帆，在三月一起出征英国伦敦，参加2020 F1电竞全球系列赛职业选秀，争夺加入现役F1车队官方电竞战队的机会。

近几年，随着赛车电竞运动的兴起，立即引爆了全球赛车爱好者，更成为一些怀揣赛车梦想的年轻人实现人生转折的舞台。荷兰人鲁迪·范布伦在赢得迈凯伦的“世界最快玩家”比赛之后，在2019年成为迈凯伦F1车队的模拟器车手。2017和2018年两届F1电竞世界冠军布兰登·李从一名厨房学徒摇身变为梅赛德斯电竞车队的职业电竞车手。2019年，17岁的意大利人大卫·托尼萨加冕了新科F1电竞世界冠军，而他代表的是首次参赛的法拉利电竞车队。

就在中国冠军赛决赛前夕，还是大三学生的唐天宇与同样闯入本届赛事决赛的陆舟浩一起加入了新成立的Boosters’ Triumph模拟赛车战队，成为了目前中国为数不多的“带薪”电竞车手。虽然唐天宇承认考虑向职业电竞车手发展还为时尚早，但他认可F1电竞项目的开展，尤其为“普通的”中国车迷带来实现赛车梦的别样机会。

F1 ESports Series China Championship Grand Final

“它给了普通人接触赛车的机会，”当被Motorsport中文网问及F1电竞中国冠军赛是否重新塑造了中国赛车运动的发展时，唐天宇回答说。

“因为赛车是非常昂贵的运动，普通人没有土豪爸爸根本玩不起。模拟赛车，一个方向盘、一个踏板就能模拟真车，除了G力是模拟不了的，但它是体验真实赛车的机会。”

“随着不断的发展，模拟器赛车和真实赛车的技术是相通的，能够利用它步入真实赛车的环境，去实现自己的梦想。”

上海久事体育产业发展（集团）有限公司旗下上海久事智慧体育有限公司与F1电竞方面签订了“多年协议”。Motorsport中文网理解，第二届“中国冠军赛”有很大的可能在赛程和赛制方面进行调整，更加接近F1电竞全球系列赛的形式。

“我非常看好这项赛事的发展，观众一直在增加，因为这是F1电竞赛事，”唐天宇表示，“F1有着全球影响力，在中国知名度非常高。提到赛车，大家就想到F1。所以在赛车运动电竞方面，F1电竞是很好的切入点，让观众更加容易理解。”

“模拟器驾驶和F1驾驶缺一不可”

F1电竞全球系列赛已经为F1车队“选材”开通了一条新通道。随着赛事竞争的日益激烈，无论是比赛周末的备战，还是赛车研发工作，对模拟器工作的要求也越来越高。

另一方面，模拟赛车也成为年轻一代职业车手的特长之一。众所周知，马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯不仅经常在业余时间通过模拟赛车进行练习，还会联机比赛。去年，俩人搭档赢得了斯帕24小时电竞赛。

F1 ESports Series China Championship Grand Final

今年加入雷诺F1车队担任研发车手的周冠宇，作为“F1电竞中国元年见证官”现场观摩了中国冠军赛的总决赛。作为职业车手的他，也看好这项赛事在中国的发展，因为“给更多车迷用不同的方式接触F1”。

2019赛季，周冠宇五次登上F2领奖台，并在银石摘下杆位，成为年度排名最高的新秀。对于首次征战F2的他来说，尤其是巴林、巴库、索契这些他之前从未去过的赛道，模拟器成为他熟悉赛道进行备战的主要手段。而除了F2比赛，他在雷诺F1车队也承担了模拟器的驾驶工作。

“每场F2比赛之前，我都会进行模拟器训练，”上周日在中国冠军赛现场，周冠宇讲述了模拟器驾驶的重要性，“在F1方面，我也为很多地为雷诺驾驶模拟器做测试，更好地帮助车队进行调试、寻找新的突破点、赛车升级，因为用模拟器是最好的还原。”

“真实赛道和模拟器有区别，但是模拟器通过扫描技术，（画面）做得精致，刹车点接近。虽然与赛道上驾驶的感觉会有区别，但是不了解赛道的话，都会先用模拟器训练很多天，掌握赛道节奏和换档的感觉。”

“（F1）练习阶段之前，车队会调出模拟器里最好的赛车调校；有时车队在比赛中也会使用模拟器调校。所以（F1）很需要模拟器，模拟器驾驶和F1驾驶缺一不可。”