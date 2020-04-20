F1电竞中国冠军赛2020赛季启动，增设职业联赛

第二年的F1电竞中国冠军赛，将在去年第一届赛事的基础上进行“升级”。除了保留原有的面向所有赛车爱好者的“城市赛”，职业电竞车队将单独参加“职业联赛”。

10支经过赛事主办方层层审核的中国F1电竞职业车队，将根据与传统F1正赛基本一致的赛程和规则，展开线上对抗。首场比赛将在5月10日——原真实世界中西班牙大奖赛的正赛日——以虚拟的巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道举行，最后以原2020年F1赛历上定宇11月29日的虚拟阿布扎比收官。

职业联赛将采用与现实世界中一致的F1积分规则。每轮比赛由排位赛和正赛组成，以比赛的正式完赛成绩计算车手积分，同一车队2位出场车手的积分相加则为其车队在本轮比赛的积分。经过全赛季22场线上比赛，赛季积分最多的车手和车队即加冕年度冠军。

上海久事体育产业发展（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海久事智慧体育有限公司董事长姚冷寄语全新赛季。他表示：“来到新的一年，F1电竞中国冠军赛将增加新的职业联赛，为观众创造全新的观赛体验。希望F1电竞中国冠军赛在新的赛季可以刷新成绩，创造新的’F1速度‘，更希望有更多的电子竞技爱好者和赛车爱好者，能通过这个赛事亲身参与进来，享受赛事，更创造出自己的‘F1速度’。”

职业联赛年度积分排名前十的车手，将直接获得F1电竞中国冠军赛全国总决赛的入场券，与“城市赛”中脱颖而出的车手共同争夺参加下一年度F1电竞职业系列赛（F1 ESPORTS PRO SERIES）职业选秀（PRO DRAFT）的机会。

上海电子竞技运动协会副会长朱沁沁认为，“F1电竞中国冠军赛，不仅仅是国内电子竞速爱好者的盛会，也是中国电竞赛事对接国际化职业化的晋升渠道。”

F1 ESports Series China Championship Grand Final

昨天（4月19日）下午举行的线上季前表演赛，为F1电竞冠军赛新赛季的启动做了预热。来自9支参赛车队的18位职业电竞车手，在“职业联赛”季前表演赛中，以虚拟世界的“上汽国际赛车场”为舞台上演对决。LHR.YLYKX（张辽）经过激烈的战斗，击败了杆位发车的BT.Peanut（王浩），赢得胜利。

在另一场2019年F1电竞中国冠军赛冠亚军得主唐天宇、袁一帆领衔的全明星表演赛中，由车迷选出的虚拟的摩纳哥蒙特卡洛见证了一场娱乐大赛。在这场充分允许发挥想象力的比赛中，仝安硕第一个冲过终点线。

真实赛车世界因全球新冠肺炎疫情蔓延而暂停，却令虚拟世界的赛车电竞火热开展。今天凌晨，F1官方虚拟大奖赛也完成了第三场比赛。法拉利F1车手查尔斯·莱克勒克取得了参加这项赛事后的二连胜。红牛车手亚历山大·阿尔本也收获了个人首个领奖台完赛。在虚拟巴林获胜的周冠宇，在代表雷诺F1车队回归这项赛事的同时，以第三名完赛。