F1电竞中国冠军赛“职业联赛”第二轮：袁一帆以两连胜扩大积分优势

“职业联赛”第二个比赛日，TSW新人车手刑思成的加入，为去年F1电竞中国冠军赛冠亚军得主唐天宇、袁一帆的争夺增添了戏剧化元素。

首轮直取二连胜的袁一帆，在以墨尔本阿尔伯特公园为场景进行的第二轮第一回合比赛中，从杆位出发后牢牢压制了Boosters Triumph车队的唐天宇，实现了三连胜。首次参赛的刑思成展现出黑马本色，一举获得第三名。

第二回合在虚拟的英特拉格斯赛道进行，刑思成一举摘下杆位，并领跑了几乎整场比赛后第一个冲线。不过，因为违规切弯而收到了3秒处罚，他与个人首胜擦肩而过，把本回合的胜利拱手让给了第二个完赛的袁一帆。

比赛开始后，袁一帆就紧追刑思成，而另一名BT车队车手王浩领先唐天宇。这四位车手很快形成了第一集团。随着速度更快的唐天宇超过队友之后，一场漫长的拉锯战就此开始，三辆赛车首尾相接。

眼见难以超车，袁一帆率先进站，成功以削减时间的“undercut”策略，刚好挤在晚一圈换胎的刑思成身前。但是不久后，TSW车手在一号晚以干净利落的超越，重新回到领先位置，并趁着袁一帆与唐天宇展开攻防战的机会，逐渐跑远。

在两次位置交替之后，唐天宇超过了袁一帆，并由队友王浩向主要竞争对手施压。当刑思成吃到3秒罚时之后，胜利的天秤原本已经向F1电竞中国冠军赛卫冕冠军倾斜，他只要不被操控阿尔法·罗密欧赛车的对手甩开3秒，就能获得“职业联赛”开始以来的个人第一场胜利。

然而就在倒数三圈前二名的差距维持在微妙的2.8秒左右时，唐天宇突然在倒数第二圈开始时在直道上减慢了速度。袁一帆毫不手软地轻松超过后上升到第二，并且快马加鞭，缩小了与刑思成的差距。此时唐天宇受到乱流干扰后再次违规切晚，反而吃到了3秒罚时，只能眼睁睁看着袁一帆拿下了这一双倍积分回合的胜利，而刑思成获得第二。

Drivers' Championship, 2020 F1 Esports China Championship Pro League

避免罚时成胜负手

“职业联赛”无疑是F1电竞中国冠军赛第二赛季的重头戏。每个比赛日进行两回合比赛，而相比第一回合的比赛距离为现实比赛的25%，采取50%的距离且双倍积分的第二回合成为争冠集团的战略重点。

然而连续两轮，罚时成为了比赛结果的关键因素。继唐天宇在第一轮里因受罚而让出胜利后，首次参赛刑思成在第二轮里重蹈覆辙。第二轮中，获得前四名的选手中只有袁一帆没有受到处罚。

所以，避免犯规成了胜负手。LHR车队成员Talia表示：“关键还是要在比赛中放平心态，尤其在长距离比赛中要稳定圈速，尽量少去触碰‘擦边球’位置。”同时，她还透露LHR车队在日常训练对《F1 2019》游戏系统做了仔细的研究，“把吃警告的机会用在刀刃上。”

第二个比赛日过后，连续4个回合获胜的袁一帆以153分高居联赛积分榜第一，领先第二名的唐天宇51分，而刑思成在只参加了两回合的情况下，已经积累了51分，仅落后第三名的卓超3分。

车队积分榜上，Boosters Triumph车队在第二轮严重损失积分后，被LHR车队进一步甩开，后者积分已经达到191分。

“职业联赛”第三轮将在6月7日上演，两条赛道分别为阿塞拜疆的巴库城市赛道和美国奥斯汀的美洲赛道。