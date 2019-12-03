F1电竞中国冠军赛：华南赛区20强诞生，晋级全国总决赛

本次华南区分站赛在广东佛山进行。周六的淘汰赛里，80位选手分成四组进行排位赛和比赛的争夺，每组比赛前四名加上排位赛成绩最优秀的选手，进入周日的较量。

结果，前三组的杆位获得者林卓毅、梁卫康、袁一帆，以及最后一组排位赛第二名的潘伟杰，分别成为四个小组正赛的获胜者。其中，袁一帆在C组排位赛里做出1分30.831秒，创造了华南赛区的最快单圈时间。

周日的决赛里，除了固定的上汽国际赛车场之外，另一条赛道为举办比利时大奖赛的斯帕。

第一轮，夺冠热门袁一帆不出意外地摘下杆位。比赛开始后，用软胎起步的他稳健地守住位置后一路领跑。第二次进站时，他的领衔优势已经达到40秒左右。更换了一套软胎后，他当仁不让地拿下本场胜利，同时做出最快单圈时间，并在积分榜上一马当先。

第二轮比赛的杆位仍然被袁一帆拿下，并轻松取得领先位置。虽然他进站时出现失误，让他在重回赛道时落到了第二，但是他追上潘伟杰后完成关键超越，并且把领先优势保持到终点。

凭借着包揽两轮比赛杆位和胜利的优异表现，积分达到51分的袁一帆无可争议地荣获华南赛区冠军，并且获得了四万元奖金。潘伟杰、林卓毅分别以总积分33分和31分的成绩，获得分区亚军和季军。

至此，首届F1电竞中国冠军赛已经有60位选手获得了参加全国总决赛的入场券。12月14-15日，最后一个分站赛将在成都举行。明年1月4-5日，总共100位选手将汇聚上海，为首届F1电竞中国冠军赛的总冠军而战，而前二名选手将获得明年三月前往英国伦敦，参加F1电竞全球系列赛职业选秀（F1 ESPORTS PRO DRAFT）的资格。