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F1电竞中国冠军赛：华南赛区20强诞生，晋级全国总决赛

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F1电竞中国冠军赛：华南赛区20强诞生，晋级全国总决赛
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2019年12月3日 上午7:35

首届F1电竞全球系列赛中国冠军赛华南区分站赛在上周末落幕，袁一帆领衔二十名佼佼者获得参加明年一月全国总决赛的资格。

F1 Esports series China Championship Southern China Final
F1 Esports series China Championship Southern China Final
F1 Esports series China Championship Southern China Final
F1 Esports series China Championship Southern China Final
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本次华南区分站赛在广东佛山进行。周六的淘汰赛里，80位选手分成四组进行排位赛和比赛的争夺，每组比赛前四名加上排位赛成绩最优秀的选手，进入周日的较量。

结果，前三组的杆位获得者林卓毅、梁卫康、袁一帆，以及最后一组排位赛第二名的潘伟杰，分别成为四个小组正赛的获胜者。其中，袁一帆在C组排位赛里做出1分30.831秒，创造了华南赛区的最快单圈时间。

周日的决赛里，除了固定的上汽国际赛车场之外，另一条赛道为举办比利时大奖赛的斯帕。

第一轮，夺冠热门袁一帆不出意外地摘下杆位。比赛开始后，用软胎起步的他稳健地守住位置后一路领跑。第二次进站时，他的领衔优势已经达到40秒左右。更换了一套软胎后，他当仁不让地拿下本场胜利，同时做出最快单圈时间，并在积分榜上一马当先。

第二轮比赛的杆位仍然被袁一帆拿下，并轻松取得领先位置。虽然他进站时出现失误，让他在重回赛道时落到了第二，但是他追上潘伟杰后完成关键超越，并且把领先优势保持到终点。

凭借着包揽两轮比赛杆位和胜利的优异表现，积分达到51分的袁一帆无可争议地荣获华南赛区冠军，并且获得了四万元奖金。潘伟杰、林卓毅分别以总积分33分和31分的成绩，获得分区亚军和季军。

至此，首届F1电竞中国冠军赛已经有60位选手获得了参加全国总决赛的入场券。12月14-15日，最后一个分站赛将在成都举行。明年1月4-5日，总共100位选手将汇聚上海，为首届F1电竞中国冠军赛的总冠军而战，而前二名选手将获得明年三月前往英国伦敦，参加F1电竞全球系列赛职业选秀（F1 ESPORTS PRO DRAFT）的资格。

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Author Frankie Mao

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