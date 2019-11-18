F1电竞中国冠军赛：华北区分站赛落幕，冠军尹正领衔20强选手晋级全国总决                    

继十月底率先完成的华东区分站赛之后，本次华北区分站赛在比赛日首日进行了四组残酷的淘汰赛。

A组中，预选赛成绩排名第一的黄衫车手“卡车司机”张怀宇从排位赛开始就一路领先，以无懈可击的表现顺利完成杆位致胜。从第二、三位发车的罗于擎和王润禄，一路上演激烈的缠斗，两人排名反复交替。最终，王润禄技高一筹获得本组第二名。

B组排位赛前二名被郑名扬和“00后”选手郑呈晔获得。比赛开始后，俩人也稳居前二。尽管从第四位发车的F1解说员刘耀试图以先进站策略向胜利发起挑战，但还是被长距离速度更出色的前二者夺回位置，并包揽了前二名。

当C组淘汰赛同样由陈国政完成杆位致胜后，D组的尹正则成为四场淘汰赛中唯一杆位失手的选手。本组胜利被排位赛意外退赛的田源后来居上获得。

周日的两场决赛场地分别为上汽国际赛车场和霍根海姆，20强选手向华北区分站赛的10万元奖金池和荣誉排名发起冲刺，两轮比赛总成绩排名前十的选手，按照名次高低获得数额不等的奖金。

首轮决赛起步伊始就事故连连，包括杆位发车的陈国政、张怀宇在内的多位车手受到波及，让比赛形式扑朔迷离。第二位发车的尹正在事故发生前已经上升到了头名，并趁势摆脱纠缠，一路领跑后拿下首轮比赛的第一名。

此后的第二轮较量中，尹正虽然依然第二位发车，但又在开场圈完成超越后领跑。紧随其后的张怀宇在多次进攻尝试失败后决定在第二次进站时换上硬胎。但是，尹正依靠中性胎的优势进一步拉开了差距，最后稳稳地第一个完赛。

凭借决赛日包揽二场胜利的成绩，尹正当仁不让地夺下华北赛区分站赛冠军，并捧回四万元奖金。张怀宇、罗于擎分别以总积分33分和20分获得华北赛区亚军、季军。

值得一提的是，此前华东区分站赛冠军张家霖和歌手靖佩瑶作为华北区分站赛特邀嘉宾来到现场助阵。

至此，作为F1电竞全球系列赛的第一个区域赛事， F1电竞中国冠军赛已经有四十名选手成功晋级总决赛。11月30至12月1日，华南区分站赛将于佛山举行，届时该区的二十位佼佼者将与中西区的20强选手，以及二十位外卡选手，在明年年初集结上海。

首届F1电竞中国冠军赛的冠、亚军获得者，将代表中国于2020年三月前往英国伦敦参加F1电竞全球系列赛职业选秀（F1 ESPORTS PRO DRAFT），与来自全球各地的顶尖电竞车手同场竞技，最终有望与汉密尔顿、维斯塔潘、博塔斯等F1车手并肩战斗，成为真实车队签约的F1电竞车手。

编辑/Amanda Zhu