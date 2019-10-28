F1电竞中国冠军赛：华东分站赛激情上演，20名选手率先入围全国总决赛

上周六（10月26日），从华东区脱颖而出的80名选手分四组进行了淘汰赛，获得杆位的选手及每组前四名，作为20强进入了周日的分站决赛。决赛总为两轮，每轮分别进行排位赛和27圈制的比赛。逼真的比赛环境中，天气为随机配置，选手们能够进站换胎，而一旦发生事故可能直接退赛。

第一轮的比赛地点为F1中国大奖赛的举办场地——上汽国际赛车场，上演了与真实大奖赛如出一辙的戏剧长安。一路领跑的唐天宇在最后一圈眼看只剩两个弯角就能率先冲线的情况下，出现失误后遗憾退赛，把本轮胜利拱手让给了第六位发车的张磊。

第二轮的赛道为拥有“速度圣殿”之称的意大利蒙扎赛道。张家霖在半程过后取得领先，随后稳健地完成比赛并获得本场胜利。而前一轮遭遇意外的唐天宇虽然一度因鼻翼受损而跌出前十名，但奋起直追后获得第四名。

两轮充满波折的战斗之后，张家霖凭借第二轮的胜利和第一轮的第九名，以总积分27分捧起华东区分站赛冠军奖杯，并收获了4万元人民币的冠军奖金。本次分区决赛之激烈，出现了两名选手同积25分的情况。最终，张磊凭借首轮胜出而名列第二，黄科文屈居第三，俩人分享了剩余的前三名奖金。

2017年，F1电竞全球系列赛（F1 Esports Series）首次举行，今年迎来第三届赛事。英国人Brendon Leigh蝉联了前两届的总冠军，而且去年作为梅赛德斯F1车队的官方电竞车手胜出。2018年的赛事吸引了总计550万全球观众的收看。今年，随着法拉利的加入，十支现役F1车队都成立了各自的电竞队伍参赛，同时出现了从竞争对手挖角的现象。

作为F1电竞全球系列赛的第一个区域性赛事，F1电竞中国冠军赛于今年八月初正式启动。首届赛事以“创造F1速度”为口号，采用《F1 2019》游戏平台，共有超过3000名选手通过线上赛和线下赛，参加了华东、华南、华北、中西四个分区的预选赛。本届赛事设立了高达80万人民币的总奖池，其中每个分站赛奖金池达到10万元人民币，总决赛奖池高达40万元人民币。

每个赛区的20强选手及20名外卡选手——总共100名选手——将晋级明年一月的全国总决赛。最后的冠、亚军选手将代表中国在明年三月月前往英国伦敦，参加F1电竞全球系列赛职业选秀（F1 ESPORTS PRO DRAFT），最终有望加入现役F1车队的官方电竞战队，代表其参加F1电竞全球锦标赛及相关模拟器驾驶工作。

张嘉霖在获得华东分站冠军后感慨道：“（F1电竞）让真正的F1车迷更贴近F1，因为没有多少人能真正驾驶F1赛车，但是现在的电竞模拟程度已经比较高。如果（赛事）能够早十年，可能给我们更多机遇。”

打造中国顶级电子竞速赛事

近年来，中国电子竞技产业蓬勃发展，更在亚运会电竞项目上取得了两金一银的佳绩。

根据企鹅智库、腾讯电竞、《电子竞技》杂志联合发布的《世界与中国：2019电竞运动行业发展报告》，今年“电竞用户预计突破3.5亿，产业生态规模将达到138亿”。这令“中国已经成为世界上最具影响力和最有潜力的电子竞技市场，赛事也在成为电竞行业吸引资本，聚焦大众目光的另一阵地。”

上周末，作为今年首度落地中国的F1电竞中国冠军赛，首个分站赛在虎牙直播最高同时在线人数达到30万。

在上海东方体育中心玉兰桥举行的F1电竞中国冠军赛华东区决赛的开幕式上，对于赛事抱以很高肯定与期待的久事集团副总裁、久事体育产业集团董事长樊建林在致辞中提到，“F1电竞中国冠军赛为竞速电竞的发展带来了想象，为中国选手登上F1舞台带来了机遇，为上海乃至全国的电竞行业带来了新活力。”

首届F1电竞中国冠军赛，由上海市体育总会、上海久事体育产业发展（集团）有限公司、上海市电竞协会主办；上海久事智慧体育有限公司为赛事IP独家授权和运营管理方及承办方；交通银行上海市分行作为首席战略合作伙伴，五星体育、量子体育VSPN协办。与此同时，加上唯一智能心电穿戴设备提供方云柚智能科技、独家赛事技术合作伙伴焕驰文化、华东区分站赛联合承办方久事体育东体分公司等企业的齐心协力，打造了一场专属中国汽车运动爱好者的顶级电子竞速赛事。

在华东区分站赛之后，华北区分站赛将于11月16至17日在北京打响，而其他两个分区分站赛也将陆续展开。