F1电竞中国冠军赛：中西区20强选手诞生，晋级全国总决赛

上周末（12月14-15日），本届赛事的中西区分站赛在成都进行。首日赛事按照常规，80名选手分四组进行排位赛和正赛的淘汰选拔赛，成绩最出色的20位选手获得晋级明年1月4-5日在上海举行的总决赛的入场券。

张入恒、靖远、向毅、彭游分别作为四个小组正赛的优胜者进入分区决赛。值得一提的是，与前三个分区淘汰赛阶段多以杆位选手胜出不同的是，中西区从小组赛开始就竞争激烈，只有D组排位赛最快的彭游实现了“杆位制胜”。

本次中西区分站赛决赛的两条赛道，一条是固定的上汽国际赛车场外，另一条则是F1发源地银石赛道。

首轮排位赛在雨中的上汽国际赛车场展开，漆祖钊一举拿下杆位。此前的C组决赛中，他遭遇了“杆位魔咒”，在起步时出现了失误，但一路猛追后在最后时刻抢下第四名，惊险地获得晋级名额。关键的首轮正赛里，在此处在杆位的漆祖钊没有重蹈覆辙，凭借出色的起步而取得领先，并且一路领跑后获胜。

在银石的比赛中，漆祖钊虽然以第三名完赛，但得益于第二个冲线的彭游被罚时3秒，获得了第二名。两轮比赛收获43分的他，就此当仁不让地成为本次分站赛的冠军，同时获得四万元奖金。

第二轮获胜的张辽积41分，以两分之差屈居中西区第二名。在上汽国际赛车场第二名完赛的朱亚强，虽然第二场比赛只名列第六，但还是在总积分上达到26分，以两分的微弱优势获得分区第三名。

中西区分站赛的落幕，意味着首届F1电竞中国冠军赛分站赛阶段已经全部结束，已经有八十位选手获得了参加总决赛的资格。他们将同另外二十位获得外卡的选手，在2020年元旦之后齐聚上海，为本届赛事的桂冠展开争夺。不仅如此，前二名将在明年三月前往英国伦敦，参加F1电竞全球系列赛职业选秀（F1 ESPORTS PRO DRAFT）。

Motorsport中文网获悉，本次赛事的总决赛将有“神秘”职业赛车手现场助阵。