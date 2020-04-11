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eSports / 特别专题

F1游戏发展简史

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F1游戏发展简史
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, Grand prix editor
2020年4月11日 上午4:06

随着电子竞技在赛车运动短暂休赛期间的不断崛起，现在无疑是回顾F1赛车游戏演变的最佳时机。

从早期的街机游戏机到如今我们所熟悉的风驰电掣的电竞游戏，多年来F1在虚拟世界中的发展可谓突飞猛进，以至于相当数量的车手在参加真实世界比赛的同时，也陆续加入了虚拟比赛的行列。

以下便是F1在电子游戏世界发展的简史。

F1街机游戏的起源可以追溯到20世纪70年代。日本游戏开发商南梦宫（Namco）于1976年发行的F-1是早期最成功的游戏之一。6年后，南梦宫又推出了《杆位》(Pole Position)——一款后来被证明是世界上最受欢迎的街机游戏之一。排位赛计时圈和CPU对战等特点使这款游戏超越了它的时代。2015年，电子游戏网站IGN甚至将它评为了有史以来最具影响力的赛车游戏。

随着电子游戏的不断发展，F1开始渐渐淡出街机舞台，转战热度逐渐升高的家用游戏机。

1989年推出《超级摩纳哥大奖赛》在世嘉 Mega drive游戏机上大获成功，并在其1992年的新版中得到了埃尔顿·塞纳的支持。而诸如《大奖赛》（1992年发行）等游戏也开始着力于打造更带有模拟感的风格特色。

第一个大获成功的F1模拟游戏是1996年发行的《大奖赛2》游戏，由著名的游戏开发商Geoff Crammond为PC端所制作。基于1994赛季的德国大奖赛，它的特点是结合了一套完整的车队和车手阵容，一个完整的锦标赛模式和大奖赛周末，允许玩家调校他们的赛车设置，也模拟了技术故障。之后《大奖赛3》（2000发行）和《大奖赛4》（2002年发行）也陆续推出。得益于一个稳固的模拟社区，后者在进入21世纪后依然相当火爆。

Grand Prix 2 screen shoot

Grand Prix 2 screen shoot

Photo by: Codemasters

回到家用游戏机，索尼首个PlayStation游戏机的巨大普及使得《F1》（1996发行）成为了英国最畅销的游戏之一。它有一个完整的冠军模式，包括穆雷·沃克的评论，并在赛道方面设置了“复活节彩蛋”模式，可由玩家可以解锁一条F1赛车形状布局的赛道。1997年的《F1 97》也被证明获得了巨大的成功，尽管雅克·维伦纽夫的版权问题意味着他在游戏里的代号是“威廉姆斯一号车手”。但开发商的变化意味着它的后续版本1998年和1999年不太受欢迎，也就此结束了PS1 F1游戏的黄金时代。

此后，美国艺电公司（Electronic Arts）与索尼（Sony）共享了F1的版权。EA推出的年度版本成为了其成功的体育游戏系列的一部分。而索尼则于2000年至2003年期间推出了PlayStation 2。此外EA还制作了一些衍生游戏，包括PC版的F1经理人——这是另一个游戏迷们热衷的模拟游戏，因为它让玩家享受到了担任车队负责人的乐趣。

2003年开始，索尼获得了F1游戏的独家经销权，并只在其PlayStation平台上展开相关游戏的开发。随之而来的是图像和游戏玩法的改进，每一款游戏都包含了完整的“职业模式”。2007年，索尼在PS3推出的首款F1游戏《F1锦标赛》在所有领域都迈出了引人注目的一步，也令人们对于多人在线游戏的兴趣也越来越浓厚。但随着索尼的版权到期，Codemasters公司拿起了接力棒，再次为多平台游戏打开了大门。

Codemasters在任天堂的Wii游戏机上发布了首款F1游戏《F1 2009》，终结了三个赛季没有游戏的空档。但在赛季末，由于画面有限等原因，它收获的关注度平平，各方评价褒贬不一。

然而作为首款在PS3和竞争对手Xbox 360上同时发布的游戏，Codemasters在《F1 2010》上迈出了一大步。年复一年，这家总部位于伯明翰的游戏开发商不地断改进和优化，推出了安全车等新功能。同时为了帮助粉丝们效仿他们赛道上的英雄，还为职业模式增加了额外的深度。此外，马里奥赛车风格的游戏《F1赛车之星》于2012年发布，但也成为了Codemasters的赛车系列中又一昙花一现的作品。

F1 2016 screenshot

F1 2016 screenshot

Photo by: Codemasters

第8代游戏机（PlayStation 4和Xbox One）的首款F1游戏是《F1 2015》。但直到《F1 2017》的推出才标志着该系列赛迎来了重要的里程碑式时刻：即官方电子竞技系列赛的诞生。

作为Liberty Media努力吸引更年轻人群的一部分，F1电竞获得了F1的全面支持。2017年，这项赛事旨在找到世界上最快的玩家。在进行了一系列的在线资格赛和伦敦的现场半决赛之后，前20名的选手被邀请到阿布扎比参加赛季总决赛。最终英国的Brendon Leigh摘夺桂冠。

首个赛季的成功为2018赛季奠定了良好的基础。当时10支车队中的9支组建了电子竞技车队，让他们可以为虚拟锦标赛而战，并为车手们提供了争夺总计20万美元奖金的机会。通过在车队Brackley工厂设施上的技能磨练，代表梅塞德斯出战的Leigh再次加冕冠军。2019年，法拉利也加入了奖金升至50万美元的电子竞技锦标赛，并且首度出战便由意大利选手David Tonizza终结了Leigh的连胜，荣获车手冠军。

然而在2020年系列赛的细节尚未确定之前，F1电竞迎来了一个更具里程碑意义的时刻。随着冠状病毒的流行导致新赛季的开始被推迟，电子竞技承担起了更多的“角色”，不仅娱乐了粉丝，同时也为弥补了广大车迷对于观赛的渴望。

首场比赛取消后不久，一系列F1电竞比赛接踵登场，包括一项由Veloce Esports和Motorsport Games联合打造的常规系列赛。 这一“非正式”的比赛陆续在线上展开，参赛选手包括现实世界的车手兰多•诺里斯、尼古拉斯•拉蒂菲和斯托佛•范多恩，以及皇家马德里门将Thibaut Courtois和职业高尔夫球手Ian Poulter等名人。F1还创立了一项虚拟大奖赛系列赛，查尔斯·莱克勒克、乔治·拉塞尔、亚历山大·阿尔本和安东尼奥·吉奥维纳兹等车手都成为了赛道上的一份子。以上阵容让人们对于这些电子竞技赛事产生了更浓厚的兴趣。

目前还没有现实世界的赛车可以享受，电子竞技已经成为了F1车迷“观赛”的一个重要渠道。这不仅让他们能够欣赏到一些虚拟的赛道上的动作，享受每隔一个周日就能在电视上看到的对决场面，并且也为他们提供了一种重要的方式，让他们能够在困难时期与自己喜欢的车手和赛车英雄保持联系。还有一个额外的好处是，在大多数国家实施禁闭以防止病毒传播的同时，帮助他们能在舒适的家中尽享乐趣。

在过去的40年里，F1电竞一直在稳步发展，但从未像今天这样受欢迎，也从未像今天这般重要。

欲了解更多赛车电竞，前往Motorsport Games 观看Motorsport Network制作的精彩虚拟竞赛产品。

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Photo by: Codemasters

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Author Luke Smith

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