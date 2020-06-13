ByKolles与保时捷摘下勒芒24小时虚拟赛杆位

当真实世界的勒芒24小时因新冠肺炎疫情而推迟到9月份时，由国际汽联世界耐力锦标赛、西方汽车俱乐部和Motorsport Games共同打造的勒芒24小时虚拟赛将在本周末上演。

在20分钟的排位赛里，来自斯洛文尼亚的《rFactor 2》专家Simoncic 在虚拟勒芒赛道跑出3分23.380秒后高居第一。

Simoncic将与另一位Burst Esport电竞车队的模拟器车手Jesper Pedersen、2019世界房车杯亚军得主Esteban Guerrieri和前FE车手Tom Dillmann代表ByKolles唯一的车组参赛， 后者曾代表该车队两次参加过真实世界中的勒芒比赛。

GT车手Dries Vanthoor和Kelvin van der Linde坐镇的WRT赛车将从第二位发车，而第三位的是拥有FE车手奥利弗·罗兰的2 Seas Motorsport车队。获得威廉姆斯电竞车队支持的LMP1私人车队Rebellion拥有四辆赛车，其中一个车组挤入了前二排。

车号#03的赛车由两位前雷诺青训车手叶一飞、Arthur Rougier和威廉姆斯的模拟器车手Isaac Price and Jack Keithley共同负责。

Team Redline总监Atze Kerkho做出的个人最快单圈让这辆拥有F1明星马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯的赛车从前五位发车。

刚刚拿下FE“居家挑战赛”冠军的斯托弗·范多恩是少数参加了排位赛的职业车手之一，并且在以模拟器车手为主的较量中，代表Veloce Esports拿下令人惊艳的第六名。

得到Redline支持的两辆JOTA赛车分列第七和第九，哈斯F1车队替补车手路易·德莱特拉兹和梅赛德斯厂队GT车手拉菲埃尔·马谢罗所在的第二辆Rebellion/威廉姆斯赛车位居第八。

卫冕勒芒电竞系列赛冠军James Baldwin与参加日本SUPER GT和Super Formula的Sacha Fenestraz所在的另一支Veloce车队跻身前十。

费尔南多·阿隆索和鲁本斯·巴里切罗联袂的赛车将从第13位发车，而过去两届真实勒芒24小时冠军车队丰田的三个车组只能从第17、18和22位开始比赛。

以包括两届Indy500冠军胡安·帕布罗·蒙托亚和2016年IndyCar系列赛冠军西蒙·帕格瑙德在内的四位职业车手组队的Team Penske在LMP组的所有30辆赛车排名第27位。

保时捷在GTE组排位赛占据压倒性优势，在前4个发车位中占据3席。其中，保时捷电竞超级杯冠军Joshua Rogers 做出最快单圈时间，使得他所在的车组将在勒芒冠军安德雷·罗特勒和尼尔·贾尼的车组身前发车。

Motorsport.tv和Motorsport.com 将全程直播本场比赛，而赛事报道将从北京时间今晚8时30分开始。Motorsport Network赛车网络平台的网站和社交媒体账户也将进行全面的实时报道和更新。