在参加今年被推迟的Indy 500的排位赛之前，阿隆索在接受媒体采访时表示，电子竞技的发展是每个系列赛都应该关注的，尤其是那些“标志性的比赛”。

今年6月，阿隆索参加了“勒芒24小时虚拟赛”。这项由ACO、FIA WEC和Motorsport Games联合举办的赛事，汇集了来自37个不同国家的200名车手、全球50个国家的170台模拟器。该赛事于勒芒24小时原定的日期举行，填补了这项赛事由于受疫情影响而被推迟的“空白”。

“我认为，由于病毒的流行，这几个月电子竞技取得了巨大的进步，”阿隆索表示，“我积极参与了很多活动，比如勒芒虚拟赛，这是迄今为止规模最大的电子竞技比赛。”

“我不仅忙于准备比赛，加入了鲁本斯·巴里切罗和其他一些朋友的车队，并且还成为了Motorsport Games的投资人，他们为这项超棒的赛事注入了很多技术挑战。最后我们拥有了超过1400万的观众，这对于电子竞技来说是一件很神奇的事情。”

“Indy 500应该加入其中，因为我觉得车迷们喜欢它的竞技表演。你的所见、队友，在虚拟世界里有另一种气氛，我想那应该是车迷们会喜欢的。”

“现在，说到IndyCar，我们为什么不在未来和Motorsport Games共同打造一场规模庞大的Indy 500虚拟赛，让1400万甚至2000万的观众参与其中呢？因为这项赛事是独一无二的。”

身为电子竞技的粉丝，阿隆索表示自己对其的热爱源于它涵盖了这项运动的许多方面，同时在大多数人无法参加真实世界赛事的情况下，将赛车明星和赛车爱好者聚集在了一起。

“我认为不仅是车手，还有车迷、赛事推广方、赞助商和不同的系列赛，通过仅仅两三个月的时间，就享受到了三四年甚至十年的影响力增长，”西班牙人补充道，“这让很多人看到，我们在电子竞技和游戏领域拥有无限的可能性，现在正是放宽眼界的好时机。”

“我很高兴很多人发现了这个方向，尤其是在标志性的比赛中。勒芒虚拟赛有来自现实世界的200名顶级车手参加比赛，我认为这为很多很多可能性敞开了大门。”

翻译/小飞侠

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