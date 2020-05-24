登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
eSports / 突发新闻

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske

shares
comments
By:
, Journalist
Translated by: Frankie Mao
2020年5月24日 下午5:31

在现实生活中的勒芒24小时推迟举行之后，包括Team Penske在内的50支车队将参加仍安排在6月13-14日举行的勒芒24小时虚拟赛。

这场虚拟赛事将由世界耐力锦标赛（WEC）、勒芒主办方西方汽车俱乐部（ACO）和Motorsport Games联合举办。

届时，Penske的名字将字1971年的那届比赛之后，第一次回到勒芒，尽管是在《rFactor 2》的游戏平台上。车队老板Roger Penske此前表示过，在暂时定下LMDh赛车将与勒芒Hypercar在2022年引入之后，他有兴趣回到真实世界中的勒芒赛场。

Penske是30支将使用Oreca 07 LMP2赛车参赛的车队之一，而卫冕勒芒冠军、LMP1组车队丰田Gazoo Racing将派出3辆赛车。

私人LMP1车队Rebellion将在参加完今年的勒芒24小时之后将终止所有赛车项目。此次，他们将与Williams Esports电竞车队合作以4辆LMP2赛车投入比赛。

每辆参赛赛车至少需要两名拥有国际汽联国际驾照的职业车手，同时最多两名模拟器车手。Rebellion与威廉姆斯的“联合战队”预计将以威廉姆斯的模拟器车手搭档Rebellion的LMP1车手。

ByKolles LMP1车队虽然缺席了真实世界中2019-20年WEC赛季迄今为止的所有比赛，但是将以一辆赛车参加这场虚拟耐力赛。

LMP2组卫冕冠军Signatech Alpine领衔LMP2组车队参赛，包括1996年摩纳哥大奖赛胜利获得者奥利弗·潘尼斯拥有的重新命名的Panis Racing车队。

在模拟竞赛车队方面，勒芒电竞系列赛冠军之师Veloce Esports车队将携3辆赛车参加，老牌电竞车队Team Redline将派出一辆赛车。Redline曾以F1明星车手马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯的组合参加虚拟24小时赛事，并赢得了去年7月基于《iRacing》进行的斯帕24小时虚拟赛。

此外，两届F1世界冠军、两次勒芒24小时冠军费尔南多·阿隆索的模拟器车队也将以一辆赛车加入争夺。

20辆GTC组参赛车辆包括阿斯顿·马丁、法拉利、保时捷和即将退出勒芒的克尔维特C7.R的虚拟世界版本。

保时捷将拥有8辆参赛车辆，由4辆厂商支持的赛车和其电竞车队组成。阿斯顿·马丁和AF Corse法拉利车队将各派3辆赛车上阵，而克尔维特则以两辆厂商车辆加入。

其余10个预留的名额中有福特的Team Fordzilla电竞车队和2018年欧洲勒芒系列赛冠军G-Drive Racing。

未来3周时间里，参赛车手名单将陆续公布。

详情请访问：https://24virtual.lemansesports.com/ 

我们的姊妹网站Motorsport.tv将全程直播勒芒24小时虚拟赛。

virtual Le Mans screenshot

virtual Le Mans screenshot

Photo by: ACO

Next article
Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛

Previous article

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛
Load comments

About this article

Series 勒芒24小时耐力赛 , eSports
Author Josh Suttill

Trending

1
Formula 1

博塔斯、奥康将参加虚拟摩纳哥大奖赛

Latest news

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske
eSpt

50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛
eSpt

Motorsport Games打造勒芒24小时虚拟赛

虚拟西班牙周末：周冠宇、阿奎罗将先后登场
F1

虚拟西班牙周末：周冠宇、阿奎罗将先后登场

阿尔本收获虚拟大奖赛首胜
F1

阿尔本收获虚拟大奖赛首胜

索尔伯格将与F1车手在虚拟大奖赛对抗
F1

索尔伯格将与F1车手在虚拟大奖赛对抗

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权