50辆赛车将参加勒芒24小时虚拟赛，包括Team Penske

这场虚拟赛事将由世界耐力锦标赛（WEC）、勒芒主办方西方汽车俱乐部（ACO）和Motorsport Games联合举办。

届时，Penske的名字将字1971年的那届比赛之后，第一次回到勒芒，尽管是在《rFactor 2》的游戏平台上。车队老板Roger Penske此前表示过，在暂时定下LMDh赛车将与勒芒Hypercar在2022年引入之后，他有兴趣回到真实世界中的勒芒赛场。

Penske是30支将使用Oreca 07 LMP2赛车参赛的车队之一，而卫冕勒芒冠军、LMP1组车队丰田Gazoo Racing将派出3辆赛车。

私人LMP1车队Rebellion将在参加完今年的勒芒24小时之后将终止所有赛车项目。此次，他们将与Williams Esports电竞车队合作以4辆LMP2赛车投入比赛。

每辆参赛赛车至少需要两名拥有国际汽联国际驾照的职业车手，同时最多两名模拟器车手。Rebellion与威廉姆斯的“联合战队”预计将以威廉姆斯的模拟器车手搭档Rebellion的LMP1车手。

ByKolles LMP1车队虽然缺席了真实世界中2019-20年WEC赛季迄今为止的所有比赛，但是将以一辆赛车参加这场虚拟耐力赛。

LMP2组卫冕冠军Signatech Alpine领衔LMP2组车队参赛，包括1996年摩纳哥大奖赛胜利获得者奥利弗·潘尼斯拥有的重新命名的Panis Racing车队。

在模拟竞赛车队方面，勒芒电竞系列赛冠军之师Veloce Esports车队将携3辆赛车参加，老牌电竞车队Team Redline将派出一辆赛车。Redline曾以F1明星车手马克斯·维斯塔潘和兰多·诺里斯的组合参加虚拟24小时赛事，并赢得了去年7月基于《iRacing》进行的斯帕24小时虚拟赛。

此外，两届F1世界冠军、两次勒芒24小时冠军费尔南多·阿隆索的模拟器车队也将以一辆赛车加入争夺。

20辆GTC组参赛车辆包括阿斯顿·马丁、法拉利、保时捷和即将退出勒芒的克尔维特C7.R的虚拟世界版本。

保时捷将拥有8辆参赛车辆，由4辆厂商支持的赛车和其电竞车队组成。阿斯顿·马丁和AF Corse法拉利车队将各派3辆赛车上阵，而克尔维特则以两辆厂商车辆加入。

其余10个预留的名额中有福特的Team Fordzilla电竞车队和2018年欧洲勒芒系列赛冠军G-Drive Racing。

未来3周时间里，参赛车手名单将陆续公布。

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