勒芒24小时虚拟赛：车手、赛车、收看信息及更多

职业车手与电竞车手组成的50辆赛车，将联袂参加这场由国际汽联世界耐力锦标赛、西方汽车俱乐部和Motorsport Games共同打造的勒芒24小时虚拟赛。

这是什么比赛？

由于新冠肺炎疫情，传统的勒芒比赛无法在原定日期进行。其留下的空缺将由线上进行的勒芒24小时虚拟赛填补。在整个24小时的时间里，现实世界的职业车手和虚拟电竞车手将在这场著名赛事里同场竞技。

勒芒24小时虚拟赛参赛车手

查尔斯·莱克勒克 - Formula 1

费尔南多·阿隆索 - Formula 1/WEC

马克斯·维斯塔潘 - Formula 1

兰多·诺里斯 - Formula 1

简森·巴顿 - Formula 1

西蒙·帕格瑙德 - IndyCar

胡安·帕布罗·蒙托亚 - Formula 1/IndyCar

让-埃里克·维尔恩 - Formula E

鲁本斯·巴里切罗 - Formula 1

菲利普·马萨 - Formula 1/Formula E

这项赛事总共有50辆赛车参加，每辆赛车有4名车手。

惊人的名单上集结了来自各个赛车领域的参赛者，每辆赛车至少要有两名拥有国际汽联国际驾照的职业车手，最多只能有两名模拟器车手。

多支WEC车手将会加入，包括丰田Gazoo车队、Rebellion、阿斯顿·马丁、法拉利和保时捷，以及IMSA赛场的Penske和Corvette。

五位现役F1车手将与两名世界冠军一起参与竞争，还有来自Formula 2、WEC、IndyCar、Formula E以及电竞世界的好手。

多辆赛车拥有星光璀璨且难缠的组合，例如费尔南多·阿隆索将搭档鲁本斯·巴里切罗；马克斯·维斯塔潘与兰多·诺里斯再度在Team Redline携手；让-埃里克·维尔恩与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利加入Veloce Esports的阵容；查尔斯·莱克勒克与阿尔法·罗密欧车队F1车手安东尼奥·吉奥维纳兹共同为法拉利出战GT组；保时捷Formula E车手尼尔·贾尼及其现实中的队友安德雷·罗特勒领先德国厂商的四个参赛阵容。

西蒙·帕格瑙德与胡安·帕布罗·蒙托亚降为Team Penske参赛，而WEC/Formula E车手塞巴斯蒂安·布耶米和布兰登·哈特利代表丰田出战。

Richard Mille车丢将以全女性车手的阵容参赛：凯瑟琳·莱格、塔蒂亚娜·卡尔德隆、索菲亚·弗洛尔氏和模拟器车手艾米莉·琼斯。

每位车手至少需要在比赛中驾驶4个小时，但是在整个24小时里单人不能驾驶超过7小时。

比赛时间：

日期: 2020年6月13-14日

时间: 2:00pm（英国）

比赛将在2020年6月13日英国时间下午2时开始进行，于24小时之后的6月14日英国时间下午2时结束。

车辆名单

GTE:

Aston Martin Vantage GTE

Porsche 911 RSR GTE

Corvette C7.R GTE

Ferrari 488 GTE

LMP:

ORECA LMP2

LMP组有30辆赛车，全都使用ORECA LMP2底盘。而20辆赛车组成的GTE组则将有阿斯顿·马丁、保时捷、克尔维特和法拉利展开较量，同时都将派出厂商车队。每支参赛车队可以启用自己的涂装。

Toyota Gazoo Racing Photo by: TOYOTA GAZOO Racing

比赛平台

勒芒24小时虚拟赛将在由Studio 397供应和提供支持的《rFactor 2》平台上进行, 该平台此前也应用于Formula E的“居家挑战赛”。

每年进行勒芒24小时的塞尔特赛道（Circuit de la Sarthe）在《rFactor 2》平台上可以付费使用。

如何观看直播?

Motorsport.tv和Motorsport.com以及中国体育将全程进行直播，同时Motorsport Network赛车网络平台的网站和社交媒体账户也将进行全面报道和实时更新。

坐落于巴黎演播室的评论员将为观众讲解比赛，更有多位专家嘉宾带在比赛中传授专业知识和分享观点。