赛车和电竞明星齐聚勒芒24小时虚拟赛

这项由 ACO、FIA WEC和Motorsport Games共同开发的电竞赛事可谓明星云集，汇聚了耐力赛的顶级制造商和车队以及世界上最优秀的电竞车队。

2020年勒芒24小时作为国际汽联世界耐力锦标赛第7轮比赛，现在定于9月19-20日举行。勒芒虚拟赛不想复制其参赛名单，而是为了突显运动车经典赛事，并在现实生活中的赛车因新冠肺炎疫情暂停期间，为世界各地的参赛选手和车迷提供24小时的顶级娱乐。 这场勒芒24小时虚拟赛将在Studio397打造的rFactor 2模拟平台上进行。

参赛选手中包括F1车手查尔斯·莱克勒克、马克斯·维斯塔潘、兰多·诺里斯、皮埃尔·加斯利和安东尼奥·乔瓦纳兹，以及前世界冠军费尔南多·阿隆索和简森·巴顿。 他们将与Indy 500冠军胡安·帕布罗·蒙托亚和西蒙·帕格瑙德（Simon Pagenaud）一起上阵；还有来自F2的明星车手，如杰克·埃肯和路易·德莱特拉兹、代表Richard Mille和国际汽联女性赛车项目的全女车手阵容，加上另一支参赛队的W系列赛冠军杰米·查德维克。

耐力赛精英制造商阿斯顿·马丁、克尔维特、法拉利、保时捷和丰田派出了包括塞巴斯蒂安·布耶米、布兰登·哈特利、何塞·马利亚·洛佩兹、安德雷·罗特勒、尼尔·贾尼、尼克·汤迪、米格尔·莫利纳、达伦·特纳和扬·马格努森等职业车手。同时，还有来自LMP和GTE组别的领袖级私人车队的冠军和传奇车手将加入争夺。

此外，巴里切罗、费斯切拉、菲迪帕尔蒂、马萨、潘尼斯、罗森奎斯特、范多恩、维尔恩以及享誉全球的电竞明星，如Greger Huttu、Rudy Van Buren、David Tonizza、Joshua Rogers和Jimmy Broadbent也将参赛。届时，赛道上和赛道下都将呈现一场真正的娱乐盛宴！

更多赛事的详情将在下周公布，包括多种多样的赛车涂装，以及全球车迷如何通过电视、在线和社交媒体关注这场勒芒24小时虚拟赛。

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