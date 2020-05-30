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赛车电竞 / 前瞻

赛车和电竞明星齐聚勒芒24小时虚拟赛

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赛车和电竞明星齐聚勒芒24小时虚拟赛
2020年5月30日 上午10:15

将于6月13-14日举行的勒芒24小时虚拟赛今天公布参赛车手名单，并且表明了即使是在虚拟世界中进行，这项最盛大的耐力赛事也充满了吸引力。

这项由 ACO、FIA WEC和Motorsport Games共同开发的电竞赛事可谓明星云集，汇聚了耐力赛的顶级制造商和车队以及世界上最优秀的电竞车队。

2020年勒芒24小时作为国际汽联世界耐力锦标赛第7轮比赛，现在定于9月19-20日举行。勒芒虚拟赛不想复制其参赛名单，而是为了突显运动车经典赛事，并在现实生活中的赛车因新冠肺炎疫情暂停期间，为世界各地的参赛选手和车迷提供24小时的顶级娱乐。 这场勒芒24小时虚拟赛将在Studio397打造的rFactor 2模拟平台上进行。

参赛选手中包括F1车手查尔斯·莱克勒克马克斯·维斯塔潘兰多·诺里斯皮埃尔·加斯利安东尼奥·乔瓦纳兹，以及前世界冠军费尔南多·阿隆索简森·巴顿。 他们将与Indy 500冠军胡安·帕布罗·蒙托亚西蒙·帕格瑙德（Simon Pagenaud）一起上阵；还有来自F2的明星车手，如杰克·埃肯路易·德莱特拉兹、代表Richard Mille和国际汽联女性赛车项目的全女车手阵容，加上另一支参赛队的W系列赛冠军杰米·查德维克。

耐力赛精英制造商阿斯顿·马丁克尔维特法拉利保时捷丰田派出了包括塞巴斯蒂安·布耶米布兰登·哈特利何塞·马利亚·洛佩兹安德雷·罗特勒尼尔·贾尼尼克·汤迪米格尔·莫利纳达伦·特纳扬·马格努森等职业车手。同时，还有来自LMP和GTE组别的领袖级私人车队的冠军和传奇车手将加入争夺。

 此外，巴里切罗费斯切拉菲迪帕尔蒂马萨潘尼斯罗森奎斯特范多恩维尔恩以及享誉全球的电竞明星，如Greger Huttu、Rudy Van Buren、David Tonizza、Joshua Rogers和Jimmy Broadbent也将参赛。届时，赛道上和赛道下都将呈现一场真正的娱乐盛宴！

更多赛事的详情将在下周公布，包括多种多样的赛车涂装，以及全球车迷如何通过电视、在线和社交媒体关注这场勒芒24小时虚拟赛。

欲知详情，请访问： 24virtual.lemansesports.com

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