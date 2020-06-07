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虚拟巴库周末：佩雷兹、加斯利首秀，周冠宇回归

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虚拟巴库周末：佩雷兹、加斯利首秀，周冠宇回归
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2020年6月7日 上午5:39

F1虚拟大奖赛系列赛将在今天迎来巴库的较量，塞尔吉奥·佩雷兹与皮埃尔·加斯利将加入战斗，周冠宇则将再次加入F2赛场。

距离现实生活中的2020赛季开启还有不到一个月时间，F1官方线上赛事将迎来最后两回合的较量。

本次的虚拟阿塞拜疆大奖赛，除了查尔斯·莱克勒克、亚历山大·阿尔本、安东尼奥·吉奥维纳兹、兰多·诺里斯、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲继续参加之外，Racing Point车手佩雷兹和AlphaTauri的加斯利也将首次参加。不过，上一场亮相的瓦尔特利·博塔斯和埃斯特班·奥康将不会回归。

已经连续在西班牙和摩纳哥获胜的拉塞尔，无疑希望延续自己在虚拟赛场的连胜势头。上一场发挥生猛的梅赛德斯替补车手埃斯特班·古铁雷斯将再次代表德国车队比赛，他的队友将换成车队常年模拟器车手、前F1车手也是现役WEC LMP2组车手安东尼·戴维森。

多位足球明星也将加入本场比赛。除了“老面孔”皇马门将蒂博·库尔图瓦再次代表阿尔法·罗密欧之外，AC米兰门将吉安路易基·多纳鲁马将搭档加斯利；曼城后卫亚梅里克·拉珀特则将与F3车手奥斯卡·皮亚斯特瑞为雷诺出战。

与现实世界一样，F1虚拟比赛之前将是F2垫赛。周冠宇将代表UNI-Virtuosi车手重返这项电子竞速。前一次参加虚拟巴塞罗那时，他在首回合长距离比赛中以出色地发挥拿下胜利。

自虚拟大奖赛周末举行以来，周冠宇三次出战全都以领奖台成绩完赛，包括在F1电竞的一次胜利和一次第三。本场比赛，中国小将目标再创佳绩。他的队友将是真实比赛中驾驶另一辆UNI-Virtuosi赛车的卡勒姆·埃洛特。

其他参加本场F2虚拟赛的车手还有本赛季周冠宇最大的对手之一杰克·埃肯、另一名威廉姆斯旗下车手丹·迪克特姆、查尔斯·莱克勒克的弟弟亚瑟、尼基塔·梅赛平、胡安·马努埃尔·科雷亚、路易·德莱特拉兹、罗伯特·梅里等等。

值得一提的是，德莱特拉兹将继续“一日双赛”。参加完F2之后，他将与另一名哈斯替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂搭档参加F1虚拟赛的争夺。后者的堂弟恩佐·菲迪帕尔蒂则将先代表HWA出战F2，随后与查尔斯·莱克勒克为法拉利比赛。

F1官方已经确认，下周末“背靠背”的虚拟加拿大大奖赛将是此项线上赛事的最后一轮。7月3-5日，真实世界的大奖赛将在奥地利红牛环启动。

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Author Frankie Mao

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