虚拟加拿大大奖赛：拉塞尔实现四连胜，周冠宇第六

此前在虚拟的西班牙、摩纳哥和阿塞拜疆连胜三场胜出的拉塞尔，在虚拟世界的吉尔·维尔纽夫赛道上，以绝对的速度摘下杆位，并且他做出的最快单圈放到刷线进行的职业展示赛中也不逊色。

一发车，这位威廉姆斯车手顺利地抢险进入一号弯，并利用第二位的红牛车手亚历山大·阿尔本疑似掉线，迅速建立了优势。在整整35圈的比赛里，他没有受到过任何挑战。而且，当其他车手接二连三地因为驶出赛道界限而收到时间处罚时，他则一干二净。

最终，这位梅塞德斯旗下的年轻车手当仁不让地赢下比赛。四连胜的战绩足够他拿下这项虚拟赛事的“总冠军”。

阿尔本虽然累计被罚9秒，但是依然能够守在梅赛德斯替补车手埃斯特班·古铁雷斯之前，获得了本场第二名。墨西哥人只吃到了3秒的处罚，无奈赛道上落后较多，屈居第三名。

代表雷诺参赛的中国F2车手周冠宇从第六位开始比赛。比赛开始后，他在第一个减速弯试图向本场搭档、另一位雷诺赛车手学院成员凯奥·科莱特发起攻击，但是又被身后的F2队友克拉姆·埃洛特顶到。几乎就在同时，周冠宇遭遇了网路问题，虽然不久后重新回到比赛中，但是陷入了缠斗。

中国小将选择在第八圈进站并换上了硬胎。但是刚刚出站不久，他又短暂掉线，令他不得不再次回追。最终，第三次在F1虚拟大奖赛里出场的雷诺试车手，以第六名完赛。

首次参赛的科莱特在经受住早期周冠宇、科莱特和哈斯替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂的冲击后。虽然之后他一度撞墙，但还是保住了第四名。F1“网红”本·达利曾与常年为梅赛德斯驾驶模拟器的WEC车手丹东尼·戴维森相撞，但是神奇地拿下第五名。

在周冠宇身后的是2020赛季唯一的新秀尼古拉斯·拉蒂菲。“主场作战”的加拿大人在第七圈竞争第三时，在最后一个减速弯撞墙。虽然是无车损模式，但还是令他位置严重下滑。不过，威廉姆斯新人最后回追到第七，领先戴维森。

前十名的最后两次名次被埃洛特和代表Racing Point比赛的大卫·舒马赫获得。

刚刚作为Rebellion-威廉姆斯电竞车队成员赢下勒芒24小时虚拟赛胜利的路易·德莱特拉兹和AlphaTauri车队的皮埃尔·加斯利，“马不停蹄地”参加虚拟大奖赛。前者在开场圈卷入连环事故后，就落入中下游。而职业车手加斯利则因为受罚过多，直接被取消了资格。

职业电竞车手为主角的“垫场赛“中，威廉姆斯电竞车队延续了在勒芒虚拟赛里的强势。Shanaka Clay在雨天情景的比赛里胜出。最后一圈的事故，令两届F1电竞世界冠军Brendon Leigh掉出了前三。Racing Point的Lucas Blakeley趁势收获亚军。而与Leigh发生碰撞的红牛车手Marcel Kiefer及时挽回，以第三名完赛。

过去三个月时间里，受到新冠肺炎疫情影响，F1赛季暂停。原本的大奖赛周末，由官方发起的虚拟大奖赛系列赛填补。周冠宇在第一轮虚拟巴林大奖赛中旗开得胜，此后法拉利的查尔斯·莱克勒克连续在越南和中国获胜，直到被阿尔本在荷兰终结势头。而之后则成了拉塞尔的个人表演。

2020赛季F1已经确定在7月3-5日在奥地利红牛环以空场的方式启动，届时F2和F3也将同时打响。