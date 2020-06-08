范多恩加冕首届FE“居家挑战赛”冠军

趁着梅赛德斯和Mahindra车手相碰，奥利弗·罗兰德在以虚拟柏林赛道为比赛情景的采取双倍积分的收官战里获得胜利。本项系列赛由Motorsport Games合作发起，旨在为联合国儿童基金会筹集抗击新冠肺炎的救济金。

前一次在虚拟Tempelhof机场赛道举行的比赛，就由罗兰德夺取胜利。最后一回合比赛，这位日产e.dams车手拿下杆位，而威尔雷恩以0.003秒的微弱优势，排在范多恩之前第二位发车。

范多恩的发车相当强势，迫使威尔雷恩不得不横切赛道来在一号弯前防守。俩人幸运地避免被晚刹车的埃德瓦尔多·莫塔拉顶到，后者直接撞上马克西米利安·甘瑟尔。

这使得罗兰德的队友塞巴斯蒂安·布耶米上升到第四。但是在冲向3号弯前，他也被莫塔拉轻轻顶到，而且进而追尾范多恩。这次事故导致比利时人滑向另一次，由此与威尔雷恩发生了碰撞。德国人在本回合比赛前握有14分的优势，但是被撞得打转。

威尔雷恩施土救回赛车的希望，因为又被第二次撞到而破灭，直接落到第21位后失去了冠军争夺的希望。

这场第二名之争让罗兰德在第一圈结束时领先范多恩2.6秒，而威尔雷恩迅速地追回了4个名次。但是第二名已经足够范多恩反超德国人24分，从而赢下了总冠军。

经过前几个弯的混乱之后，处于第三位的甘瑟尔没有受到其他挑战，笃定地领先Venturi车手莫塔拉完赛。布耶米同样在余下的时间里前后都没有对手，在捷豹车队的詹姆斯·克拉多身前以第五名完赛，而去年F2锦标赛冠军尼克·德福瑞代表梅赛德斯拿到第七名。

菲利普·马萨击败了奥迪替补车手凯尔文·范德林德，与保时捷车手安德雷·罗特勒一起名列前十。现实世界中FE积分榜领先者安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔在因为撞车尔被罚10秒后，未能进入积分区。

尽管威尔雷恩一路猛追，但还是吃到了5秒罚时，最终名列第12位。虽然他收获了3个回合胜利，但仍在冠军争夺中输给了只赢过一场的范多恩。值得一提的是，这位德国车手只是为了参加这项“居家挑战赛”才开始接触模拟器比赛，而这是他参赛以来第二次没能在领奖台上完赛，另一次是在摩纳哥。

面向职业模拟器玩家的平行“挑战赛”的最后一回合胜利被Kevin Siggy拿下，尽管他在前几圈里与Lucas Muller多次发生碰擦。代表宝马比赛的Siggy在“脱险”之后，就顺利甩开，最后以1.4秒左右的优势获胜并赢得总冠军，从而获得驾驶真实FE赛车测试的奖励。

电动方程式“居家挑战赛” – 最终积分榜

1 斯托弗·范多恩 154分

2 帕斯卡尔·威尔雷恩 130分

3 奥利弗·罗兰德 122分

4 马克西米利安·甘瑟尔 118分

5 埃德瓦尔多·莫塔拉 59分

6 罗宾·弗林斯 50分

7 詹姆斯·克拉多 41分

8 尼尔·贾尼 35分

9 安东尼奥·菲利克斯·达科斯塔 30分

10 塞巴斯蒂安·布耶米 29分

11 尼科·穆勒 29分

12 奥利弗·罗兰德 23分