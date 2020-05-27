维斯塔潘与诺里斯再联手，出战勒芒24小时虚拟赛

当现实生活中的勒芒24小时因新冠肺炎疫情而延期到9月份之后，由勒芒推广方ACO、世界耐力锦标赛和Motorsport Games联合开发的勒芒虚拟赛将在原定的6月13-14日举行，通过《rFactor2》游戏平台进行24小时不简单的虚拟耐力赛。

在上周公布了50辆参赛车辆之后，各支参赛车队本周开始陆续公布其车手阵容。其中，老牌电竞车队Team Redline报名的一辆Oreca 07 LMP2赛车将由F1明星车手维斯塔潘和诺里斯坐镇，参加该虚拟耐力赛的最高组别竞争。

去年，维斯塔潘和诺里斯代表Team Redline，首次配对参加虚拟斯帕24小时就赢得了胜利。不过根据勒芒虚拟赛的规则，他们将与两位模拟器车手搭档，而他们是久经沙场的Atze Kerkhof和Greger Huttu。而且，维斯塔潘与Kerkhof已经多次合作比赛的经验，先后参加过不同平台上以勒芒和赛百灵为场景的耐力赛。

总共50辆虚拟赛车中，有30辆为Oreca 07 LMP2赛车，剩余20辆则为虚拟世界中的GTE同款赛车。包括丰田、保时捷、法拉利等多支现役WEC制造商车队和独立车队都将参赛。

总共占据4个名额的保时捷将派出旗下FE车手安德鲁·罗特勒、尼尔·贾尼、GT车手尼克·汤迪、年轻车手杰克森·埃文斯、西蒙娜·德·西尔维斯特罗在内的职业车手。

值得一提的是，一辆报名参赛的法拉利GTE赛车注册在摩纳哥夏琳王妃的名下，而前F1车手菲利普·马萨和吉安卡罗·费斯切拉将领衔该车组。

本次勒芒24小时虚拟赛将在欧洲标准时间6月13日下午3点准时开赛，并将通过Motorsport.tv和Motorsport.com向全世界车迷进行直播。