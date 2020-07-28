法拉利发布独家电竞系列赛

这项名为“Ferrari Hublot Esports Series”的电竞赛事将以Assetto Corsa为平台，面向业余和专业选手。参赛选手将以独家的法拉利488 Challenge Evo赛车参赛。

本项赛事暂时仅限欧洲地区年满18周岁的居民参加。免费的报名将在八月初启动，随后在九月进行第一轮面向业余选手的资格赛。从中脱颖而出的选手将与受到法拉利邀请的模拟器车手一起参加专业系列赛。

此后，从业余和专业组获得晋级资格的各12名选手，将在十一月参加决赛。通过三个回合的较量，决出总冠军。

法拉利F1车手查尔斯·莱克勒克将在赛事期间提供指导意见。而最终的优胜者将加入意大利车队的官方电竞车队，与卫冕F1电竞世界冠军David Tonizza、职业模拟器车手Enzo Bonito成为队友。

根据法拉利方面的计划，第一届赛事只在欧洲范围内进行，而从明年开始会向全球进军，并且希望在新冠肺炎疫情结束后，能够开展全球巡回赛。